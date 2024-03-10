稱巨星非灑錢必來 楊潤雄：主動出擊爭盛事

指港多具吸引力表演者

楊潤雄在港台《星期六問責》表示，會為其他城市舉辦到大型活動和做出成績而開心，但不應直接比較，相信海外歌星和表演者有很多，各自找尋適合當地的表演項目，每個地方舉辦活動的做法也不同。他說香港本身有很多具吸引力的表演者，演唱會亦經常「爆滿」，又說演唱會並非唯一的盛事類型，本港亦有能力辦演唱會以外盛事，重申當局會主動物色市民及旅客感興趣的活動。

新加坡有政府官員早於去年親自赴美，邀請Taylor Swift到當地開東南亞獨家演唱會。楊潤雄另出席有線新聞《有理有得傾》時，被問會否親自前往邀請或接觸舉辦盛事或大型演唱會的單位，他說如果有需要自己當然願親自出馬物色盛事，但相信有關新加坡官員應是在初步接觸後才會到美國洽談。