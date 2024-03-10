稱巨星非灑錢必來 楊潤雄：主動出擊爭盛事

【明報專訊】美國著名歌手Taylor Swift獲新加坡政府補貼在當地舉辦演唱會，為當地帶來巨額經濟效益。文體旅局長楊潤雄昨被問到會否以「銀彈政策」邀請國際巨星來港，他稱並非用錢就一定邀請到，表演者或籌辦單位除考慮當地政府資助、贊助、門票等收益，亦視乎對各個市場取向，例如觀眾群等，「係咪人哋畀幾錢我畀幾錢，畀多一蚊兩蚊係咪就會搶到返嚟呢？」他相信邀請國際巨星來港並非單純考量經濟，但強調政府會主動出擊爭取盛事。
指港多具吸引力表演者
楊潤雄在港台《星期六問責》表示，會為其他城市舉辦到大型活動和做出成績而開心，但不應直接比較，相信海外歌星和表演者有很多，各自找尋適合當地的表演項目，每個地方舉辦活動的做法也不同。他說香港本身有很多具吸引力的表演者，演唱會亦經常「爆滿」，又說演唱會並非唯一的盛事類型，本港亦有能力辦演唱會以外盛事，重申當局會主動物色市民及旅客感興趣的活動。
新加坡有政府官員早於去年親自赴美，邀請Taylor Swift到當地開東南亞獨家演唱會。楊潤雄另出席有線新聞《有理有得傾》時，被問會否親自前往邀請或接觸舉辦盛事或大型演唱會的單位，他說如果有需要自己當然願親自出馬物色盛事，但相信有關新加坡官員應是在初步接觸後才會到美國洽談。