「小站」考究犯駁處 代粉絲反映「不好聽」譯名

大小角色均詳盡記錄

該網站對港版《龍珠》角色譯名有一番執著。《龍珠超》在日本連載及放映初期，香港未有公司購入版權，本港書迷當時曾到內地串流網站觀看。《龍珠超》悟空其中一個主要敵人內地譯作「吉連」，「小站」創辦人Joe（化名）憶述，當時認為該角色日文發音與廣東話「吉連」並不相似，反建議譯作「哲連」。其後文化傳信購入版權，譯作「慈嶺」，Joe稱不少粉絲認為「不是特別好聽，有點奇怪」，故在facebook私訊出版社反映，對方稱該譯名是與日本東映商討後決定，Joe亦只有尊重決定。

悟空年齡 不同篇章有異

「小站」其中一個頁面名為「找BUG島」，列出《龍珠》不同篇章矛盾之處。Joe舉例，主角孫悟空的年齡設定在不同篇章曾出現不同說法，官方設定他是737年出世，同年比達星毁滅；後來一個短篇中，卻描述他3歲時比達星仍未毁滅。「悟空是《龍珠》主角中的主角，關於他的事情我覺得不能馬虎。」

「龍珠小站」facebook專頁有3萬多追蹤者，群組「龍珠小站討論區」更有4萬多成員，過往亦吸引不少商業合作。「小站」管理員之一小平（化名）表示，以往曾有電影公司找他們辦首映禮，「包場」給其會員觀看《龍珠》劇場版；亦曾有電器商找他們擬定題目，舉辦有獎問答遊戲，送出龍珠精品。