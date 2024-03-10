《龍珠》牽線十年誼 書迷謝改寫人生

明報記者 楊晨 張煒明

鳥山明「好遙遠又好貼身」

「龍珠小站」2001年由當時讀中一的Joe（化名）創立，當時希望能認識更多《龍珠》迷，一起討論劇情和設定，「嗰段時間漫畫啱啱完結，係《龍珠》相對沉寂嘅時期」。20多年過去，「龍珠小站」維持着最少每月更新一次，有詳細角色和劇情資料，亦有不少鳥山明、角色聲優、監製等人的訪問翻譯。

四出蒐資料 公餘一半看龍珠

Joe說五六歲已迷上《龍珠》，隨着年齡增長，更熱愛研究作品角色造型和世界觀，「我鍾意呢個作品，就想要了解更多細節」，亦是他創立「龍珠小站」目的之一。他四出蒐羅官方資料書，堅持以一手資料更新網站，公餘一半時間都在看《龍珠》資料。不諳日文的他早年用Google翻譯或尋找英文資料，如今會借助AI翻譯。對於鳥山明去世，一向對資料嚴謹的Joe稱起初不敢相信，因最近有不少鳥山明去世的流言，直至看到官方公告才相信。

建粉絲網結緣 3書迷共同營運

「小站」亦是他和另外兩名管理員SR和小平（化名）友誼的起點。三人在「小站」討論區認識，那時SR和小平還在讀小學，比Joe小10年，但很快三人便成好友，Joe後來更邀請兩人一同運作「龍珠小站」。三人不時相約討論劇情，經常彼此出題「考驗」對方，如說出「一人一個菲利手下名」。

Joe的珍藏有一冊《超龍珠小站の雜誌》，那是SR和小平約10年前送給他的生日禮物。該雜誌整合數本資料書，亦加上他們個人對劇情和設定的理解。從撰寫內容到排版，再到聯絡印刷商印製，還在讀中學的兩人足足花了3個月時間製作雜誌。小平笑言是「三個陌生人因為《龍珠》行埋一起」。

欣賞人物設定 比達自大變顧人

《龍珠》故事「有奸也有忠」，早期反派笛子魔童、比達後來成為悟空的戰友。SR非常欣賞鳥山明的角色設定，以比達為例，從以往自大自我中心，到有了家庭，慢慢學會為他人着想，到最後為保護地球自我犧牲。自小受父親影響愛上《龍珠》的小平，則最喜歡魔人布歐，雖為反派但本性非惡，只因「貪玩」而破壞。

現實無龍珠 反省珍惜眼前人

Joe認為「生死」經常被鳥山明刻劃成「比較平常」，因故事中集齊7粒龍珠可向神龍許願令人復活，不少角色死後更可在陰間修煉變得更強。但他深明現實中沒有龍珠，反提醒自己要珍惜眼前人。

被問到最想對鳥山明說的話時，三人異口同聲地說「多謝佢」，創作《龍珠》影響他們的人生軌迹。SR房間兩面牆擺滿《龍珠》模型、漫畫、扭蛋等，其中有他走訪不同地區漫畫店花數個月才集齊的日文版《大全集》，載有不少《龍珠》官方資料，也有他參加《龍珠》收藏品比賽獲得的獎品。「《龍珠》充斥着我成間房，全部嘢都經佢（鳥山明）手，點會唔關事呢？」

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