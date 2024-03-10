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福德宮無註冊 廟宇例檢討9年未完

【明報專訊】根據《華人廟宇條例》，所有華人廟宇均須註冊，惟福德宮並未註冊。民政及青年事務局稱，若根據《條例》要求廟宇必須註冊才能運作，未必符合現時社會情况，正在檢討。本報發現政府2015年已就檢討諮詢公眾，至今9年仍未完成檢討。立法會議員江玉歡表示「似乎慢了些」，希望政府能夠加快，「因為有時拖久了就會失去動力」。

民青局：尊重宗教自由 小心跟進

現時本港約有330間註冊廟宇，所有華人廟宇的收入、基金、投資及財產受華人廟宇委員會控制。民青局稱，《條例》於1928年訂立，當時部分華人廟宇管理失當及濫用捐款等情况嚴重，隨着社會環境轉變，在尊重宗教自由的原則下，若要求廟宇必須註冊否則不可運作，未必符合現時社會情况。局方表示，2015年的公眾諮詢結果反映社會對修例的方向未有清楚共識，在尊重宗教自由的大前提下，政府須小心考慮如何進一步跟進；《條例》檢討期間，仍有多項法例就涉及機構詐騙、不當行為和濫用款項提供保障和補救措施。

相傳福德宮為鼠疫爆發後為守護街坊平安而興建。1894年5月初，香港發現鼠疫首例，一年間導致逾2500人死亡，當中以華人聚居地、衛生惡劣的太平山街最為嚴重。政府當年出動軍人前往疫區逐戶入屋搜查，隔離病患及消毒，更封鎖太平山區約十英畝土地，撤離區內居民。因疫區病菌滿佈，大部分樓宇不能入住，最後立法局通過《太平山物業收回條例》，疫區被清拆重建。

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