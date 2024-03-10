百年福德宮火後重修 佔官地待拆團體促留

明報記者 杜沛妍

地政總署回覆稱，該構築物於1986年按「環境改善及清拆計劃」登記，若沒有對公眾構成安全風險，可獲暫時存在。港島西及南區地政處去年9月接獲投訴，指該構築物涉非法佔用官地，經諮詢相關部門意見後，得悉該構築物阻塞鄰近大廈的逃生通道，對附近居民及公眾構成安全風險，且該處去年8月曾發生火警，基於公眾安全考慮，地政處按既定程序採取執管行動。

地署：阻大廈逃生通道

屋宇署表示實地視察後，發現福德宮及其化寶爐毗鄰西街56號一幢6層高單梯樓宇的唯一走火樓梯出口，對樓宇住戶構成潛在走火安全風險。消防處表示未發現任何違反消防條例情况。

位於水巷近太平山街的福德宮去年8月13日因香燭引致火警，神枱及閘門嚴重焚毁。事隔7個月，廟宇已改裝成不鏽鋼外殼及鐵閘，廟內空蕩蕩，旁邊化寶爐焚口位已用不鏽鋼門鎖上。大閘外貼有由地政處發出的告示，指去年12月15日到訪，着有關物主及佔用人從速聯絡處方。

改用不鏽鋼降火警風險

文化組織「程尋香港」創辦人溫佐治稱，福德宮由一個家族四代經營，相傳因1894年太平山街爆發鼠疫，疫後興建福德宮守護街坊出入平安。溫透露去年火災後，負責人斥資約15萬元復修，重建後的福德宮採用不鏽鋼物料以減低火警風險，亦由靠牆設計改留縫隙緩衝，避免火勢波及隔壁大廈，惟地政處向負責人表示，因廟宇佔用官地，拒絕批出臨時租約。

溫佐治表示，負責人有感辜負前人留下來的使命，為不能延續香火而痛心。溫稱廟宇除供善信拜祭，亦承載地區歷史，見證華人習俗。他提到上環早期是華人聚居地，「有華人聚居的地方，就一定多廟，因為是心理依歸」，故短短一條太平山街已建有廣福義祠百姓廟、觀音堂、福德宮等多間廟宇。他說隨社會發展，太平山街有不少特色小店進駐，「在一個這麼現代化的區域，有一個這樣傳統的信仰」，反映香港新舊並存的特色。

見證鼠疫歷史 反映新舊並存

善信李太說，以前居於水巷，即使早已搬出，仍不時來福德宮拜祭，祈求平安。她說福德宮以前賀誕非常熱鬧，香火鼎盛，善信帶燒豬等前來拜祭，更有人唱歌，對於其不能原址保留感可惜，「我們夾錢維修，整得很靚，怎知（政府）不批」。

溫佐治說，負責人過往未曾就廟宇用途、土地使用權向政府申請，福德宮有百年歷史，家族代代相傳，1990年代舉行賀誕，仍能以福德宮名義向市政局申請臨時娛樂牌照，故認為當局一直容許廟宇運作，直至火災發生，「先發現原來不能用這個地方」。

今明最後賀誕 神像送鄰廟

溫強調負責人明白當局執法原因，亦尊重制度。福德誕將至，平日鎖上鐵閘的福德宮，今明兩日會舉行最後一屆賀誕，開放供善信參拜，賀誕後神像「福德公婆」將永久捐贈至位於太平山街、由東華三院管理的廣福義祠。

不過，溫與負責人希望日後能與政府部門再有洽談機會，重新使用上址作廟宇，負責人亦願意改變供奉方式，包括不用香燭。溫稱「歷史文化剷了就沒有了」，認為地政總署可協調其他政府部門，特事特辦，當廟宇完成文件申請，同時解決安全隱患，可向廟方批出地方使用權。