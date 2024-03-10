明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱複合物料難回收 環團：不宜郊外用

【明報專訊】政府以石屎修建行山徑的做法一向備受爭議。政府於2020年委託顧問做「改善大嶼山郊遊徑連貫性研究」，並於去年8月發表研究摘要，結論是設計要在安全及可持續之間取平衡，以預製組件塑木興建行山徑可令行山更安全，選用塑木亦能推廣木材回收。綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙則認為，塑木是將廢塑膠及廢木壓碎並混合製成的複合物料，用完難再將物料分開，難以回收再造，認為不適合用於郊外。

塑木全符報告要求 天然木僅一項

翻查上述顧問研究報告，當中比較了塑木、石屎、天然木材及石材共4種材料，只有塑木符合全數5項要求，包括可回收再造、表面防滑、容易運輸、自製圖案及顏色、材料隨時就緒；天然木材就只符合回收再造一項。

鄭茹蕙稱，塑木有一半成分是塑膠，不能在一般情况下回收再造，若多年後生產塑木的公司不存在，用完的塑木就會變成廢物，被運到堆填區或焚化。她說市區公園、海濱長廊都可使用塑木，方便拆卸及回收，但野外不同，運輸及回收成本甚高，最理想是保留天然泥面，若要建造梯級步道，可使用木板，甚為耐用。

她說最近曾到深圳考察當地推廣的行山活動，當地以手作步道方式興建行山徑，反而香港「走回頭路」，採用非天然物料，「香港的郊野公園主要以手作方式修建步道，這個方法用了幾十年，成為香港特色，不明白為何要破壞這個傳統」。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞