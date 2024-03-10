稱複合物料難回收 環團：不宜郊外用

塑木全符報告要求 天然木僅一項

翻查上述顧問研究報告，當中比較了塑木、石屎、天然木材及石材共4種材料，只有塑木符合全數5項要求，包括可回收再造、表面防滑、容易運輸、自製圖案及顏色、材料隨時就緒；天然木材就只符合回收再造一項。

鄭茹蕙稱，塑木有一半成分是塑膠，不能在一般情况下回收再造，若多年後生產塑木的公司不存在，用完的塑木就會變成廢物，被運到堆填區或焚化。她說市區公園、海濱長廊都可使用塑木，方便拆卸及回收，但野外不同，運輸及回收成本甚高，最理想是保留天然泥面，若要建造梯級步道，可使用木板，甚為耐用。

她說最近曾到深圳考察當地推廣的行山活動，當地以手作步道方式興建行山徑，反而香港「走回頭路」，採用非天然物料，「香港的郊野公園主要以手作方式修建步道，這個方法用了幾十年，成為香港特色，不明白為何要破壞這個傳統」。

（城市保育）