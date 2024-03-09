【Emily】再見了，悟空

漫畫店主張先生話，《龍珠》稱得上係多年嚟最受港人歡迎嘅漫畫，「《龍珠超》第一期我哋賣出咗成千一千二本，係近10年嚟唯一一本賣過千嘅漫畫」。

澳門書迷梁先生噚日特意嚟香港買鳥山明新出嘅《SAND LAND》完全版，因為澳門好多漫畫店都賣晒。佢話自己係《龍珠》fans，由小學開始期期都睇，覺得情節刺激，對鳥山明突然離世好傷感。

同樣噚日去信和購買《SAND LAND》嘅林先生亦對鳥山明逝世驚訝同可惜。佢話由細睇《龍珠》睇到大，較鍾意舊嘅冊數，「就算嗰時覺得有啲冊數唔係太好睇，𠵱家大個睇番都係好鍾意」。講到最難忘一幕，佢話一定係悟空首次變身超級撒亞人，形容係劇情最高峰。

從事美術工作嘅鍾先生因《龍珠》而鍾意畫漫畫，細個會一路睇一路跟住畫，收藏咗大堆龍珠卡同手辦。佢形容第一輯「最有味道」，富《西遊記》元素。

唔少鳥山明嘅書迷都喺社交平台悼念。被指係《龍珠》龜仙人角色原型嘅國際影星成龍，噚日喺微博感謝鳥山明創造咗咁多經典作品，佢哋會永遠與世界同在，並上載二人多年前嘅黑白合照。本地漫畫家Cuson、Pen So同文地貓等亦喺社交平台貼上鳥山明相關繪圖哀悼。

《龍珠》除咗漫畫同動畫為人熟悉，《龍珠二世》主題曲一句「撒亞人生於這個地方，稱呼叫悟空」亦唱到街知巷聞。主唱之一張崇德同Emily講，好多謝鳥山明創作咗咁多動畫，仲影響幾代人。不過佢自己就唔多睇動漫，錄歌時連龍珠係咩都唔知，但身邊好多人都話好羨慕呢個機會。張崇德仲提到，唱咗首歌成30年，「近年做咗10次演唱會，差唔多次次都唱，encore時觀眾都會點唱」。