阿托品藥水結合紅光治療 中大：改善學童近視更有效

6歲童治療後 右眼150度變0

中大醫學院早前公布的研究顯示，香港年幼學童在經歷新冠防疫措施後，患近視人數達歷史新高，6歲兒童的近視率更倍增。6歲的菁桐去年10月首次發現近視，雙眼度數均為150度。媽媽區太說，得悉女兒有近視時有點驚訝，「因為我自己沒有近視」，估計與幼稚園疫情期間改為網上授課，令女兒每日接觸電腦及平板電腦的時間增加。在中大團隊幫助下，菁桐經過4個月療程的聯合療法，右眼已回復正常視力，左眼近視則減至25度；雙眼眼軸長度亦分別恢復到少於24毫米的正常水平。

研究團隊指出，經分析2013至2022年發表的多份光治療系統文獻，發現所有光種類雖可減少眼軸及近視度數增長，但只有紅光治療在統計學上被定義為有效控制眼軸增長和減少近視加深。為增加療效，研究團隊嘗試將紅光治療結合有效控制及預防近視的低濃度阿托品眼藥水，並推出LAMP 3研究。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇強調，研究的最大目標不是單純讓學童不用戴眼鏡，「而是希望減少近視患病率，避免很多不必要的失明」。

學者：研究屬初步 療效未定論

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授兼中大賽馬會瞳心童行計劃總監任卓昇說，菁桐經聯合治療後，視力改善的數據「令人鼓舞」，顯示聯合療法的效果比單獨療法更有效控制近視，「我們初步看到（聯合療法）的數據是高於九成」，惟他補充，由於研究還在招募及分析中，數據仍未能定論。至於聯合療法何時能普及，他預料或需時1至3年。

招募477童參與研究

研究團隊稱，目標至本月中招募477名4至12歲的兒童參與LAMP 3研究，條件包括近視在100至1000度之間、散光小於250度、雙眼近視度數相差小於200度，以及從未接受阿托品眼藥水治療或其他控制近視方法等，呼籲有興趣參與者可經WhatsApp 9137 1925或電郵childreneye@cuhk.edu.hk與團隊聯絡。