盛事協調組首開會 爭盡快公布下半年名單

3因素評估盛事 其一「營造正面曝光」

出席昨日協調組會議的包括文體旅局、商務及經濟發展局、財經事務及庫務局、創科局、食環署、政府新聞處、運輸署、旅發局等部門代表。會議討論了旅發局促進盛事在港的工作進度和安排。旅發局早前成立專組作為第一站聯絡窗口，與主辦機構初步評估並向政府提建議，專組已投入運作。

協調組檢視了如何訂定及更新盛事年表，稱評估盛事考慮能否吸引市民和旅客參與、能否幫助香港在全球營造正面曝光，以及能否展示香港的策略地位共3個因素，亦會加強宣傳盛事。政府早前稱今年共逾150項盛事在港舉辦，並公布上半年盛事年表。

LIV高球賽開波 設同樂區

另外，LIV高爾夫球巡迴賽香港站昨起一連3日在粉嶺高球場舉行，逾50名世界球手參賽，包括14名大滿貫冠軍球手，吸引大批海內外球迷入場。昨早10時不少球迷已入場觀賞球手練習。比賽時現場氣氛頗熱烈，不時響起歡呼聲及掌聲。場內亦設同樂區，入場觀眾可玩推桿及射球等遊戲。

LIV高爾夫巡迴賽今屆共有12站，香港為第四站。活動早前獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可。當局預計每日近6000人入場觀賽。