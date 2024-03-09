來港高才生活遇不便 人才辦定期辦講座解憂

讚港科研氛圍 嘆公院久候私院貴

經高才通來港的香港量子人工智能實驗室管理培訓生張廣為（圖一左），去年於中國科學技術大學信息安全學院本科畢業，原打算在內地深造，偶然得知香港推出高才通，認為是很好機會，「（香港）現在科創氛圍很濃厚，我認為這是我的機遇，也是挑戰」。

不過他指出，在港生活的最大困難是就醫不太方便。他憶述，之前生病曾去公立醫院求醫，「排隊時間很長，但私立醫院可能價格也挺高」，所幸公司為員工提供很好的醫保條件，令他稍微安心。

香港量子人工智能實驗室研究員駱易（圖一右）2013年從內地的電子科技大學本科畢業後，前往日本東北大學攻讀研究生，先後在日本及北京工作4年及2年，2022年經優才計劃來港。他認為，香港科創方面轉化能力高，加上科技園在政策支持及資源投入較好，與產業界及高校關聯亦很強，遠高於他在日本工作時所感受的。不過他稱因不諳粵語，生活上多少感到不便，「比如說坐小巴，我可能不知道怎麼下車，除了按鈴鐺之外，可能對我來說會有點困難」。

勞福局早前就「高端人才通行證計劃」來港人才的問卷調查顯示，來港人才期望在求職、住房、子女教育、創業以至本地生活和文化等方面獲得支援。人才辦昨稱，為支援已抵港人才順利適應和落戶，將定期舉辦專題講座。昨日舉行的首場專題講座，邀請了人事顧問公司和網上求職平台講者分析本港就業市場趨勢和對外來人才需求，以及在港求職技巧。

人才辦總監劉鎮漢表示，亦會提供一站式支援，正擴大合作伙伴網路，與照顧生活所需的各服務提供者緊密合作，舉辦主題節目和多元活動。

創科職業博覽 比亞迪稱招聘氣氛佳

科技園公司昨舉辦「Talent Power Up」創科職業博覽招攬本地及海外人才，逾300間園區公司提供逾3000個就業機會，吸引6000人次參加。比亞迪公司招聘職員稱，今年公司首次參與博覽會，現場氣氛頗佳，主要招聘中高級研發類人員，包括軟件開發工程師及前端開發工程師等，昨收到約200份申請，不少申請者學歷達碩士水平，是計算機、數據方面專才，樂見博覽會有助尋找創科人才。