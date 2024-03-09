偷影鄰居裸照上載網站 入境主任窺淫發布淫照罪成

【明報專訊】37歲前入境事務主任涉於港島半山住宅，以望遠鏡偷拍附近單位的獨居女子裸照，事後解釋只是八卦貪玩。被告昨於東區裁判法院被裁定一項窺淫及兩項發布源自窺淫的影像罪成，還押至本月20日判刑。裁判官斥被告自辯說法牽強狡辯，比起好奇觀看事主一眼，被告明顯故意用望遠鏡瞄準拍攝，嚴重侵犯事主的私隱，行為令人髮指。
控方案情指被告唐嘉麒涉2021年10月在半山輝煌臺寓所，拍攝鄰居X穿吊帶睡衣和出浴後赤裸等，其後在一個俄羅斯網站和Telegram群組「中西區瘋狂群」上傳照片。審訊期間，被告自辯稱X經常赤裸上身，他在家工作時留意到X，因貪玩而用望遠鏡拍照，非暗中偷拍。
裁判官何慧嫻裁決指，從照片可見，X有時面向電腦和手機工作，顯然無留意被告舉動；一個人在家赤裸上身，必然對私隱有合理期望，無預期相距約30米的鄰居會用望遠鏡偷拍。
故意瞄準非貪玩 官斥狡辯
辯方早前爭議，本港居住環境狹窄，被告拍攝鄰居只是道德上有錯。何官反駁，被告不是巧合觀看X一眼，而是故意用望遠鏡瞄準拍攝，若不構成窺淫將有違立法原意，「引致一個荒謬的結果」。
何官裁定被告故意用望遠鏡拍攝X，旨在獲得更清晰的影像，裁定被告窺淫罪成。另被告沒有獲得X同意下兩度發布照片，裁定兩項發布源自窺淫的影像罪成。
求情稱停職離婚 官指侵犯嚴重
辯方求情稱，案件揭發後被告遭入境處停職，亦與妻子離婚，承受很大教訓。何官斥被告嚴重侵犯X的私隱，並對外發布照片，行為令人極厭惡。被告須還押至3月20日判刑，待索取背景報告。
【案件編號：ESCC 1125/23】
相關字詞﹕東區裁判法院 發布源自窺淫的影像罪 窺淫罪 入境事務主任