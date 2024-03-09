偷影鄰居裸照上載網站 入境主任窺淫發布淫照罪成

控方案情指被告唐嘉麒涉2021年10月在半山輝煌臺寓所，拍攝鄰居X穿吊帶睡衣和出浴後赤裸等，其後在一個俄羅斯網站和Telegram群組「中西區瘋狂群」上傳照片。審訊期間，被告自辯稱X經常赤裸上身，他在家工作時留意到X，因貪玩而用望遠鏡拍照，非暗中偷拍。

裁判官何慧嫻裁決指，從照片可見，X有時面向電腦和手機工作，顯然無留意被告舉動；一個人在家赤裸上身，必然對私隱有合理期望，無預期相距約30米的鄰居會用望遠鏡偷拍。

故意瞄準非貪玩 官斥狡辯

辯方早前爭議，本港居住環境狹窄，被告拍攝鄰居只是道德上有錯。何官反駁，被告不是巧合觀看X一眼，而是故意用望遠鏡瞄準拍攝，若不構成窺淫將有違立法原意，「引致一個荒謬的結果」。

何官裁定被告故意用望遠鏡拍攝X，旨在獲得更清晰的影像，裁定被告窺淫罪成。另被告沒有獲得X同意下兩度發布照片，裁定兩項發布源自窺淫的影像罪成。

求情稱停職離婚 官指侵犯嚴重

辯方求情稱，案件揭發後被告遭入境處停職，亦與妻子離婚，承受很大教訓。何官斥被告嚴重侵犯X的私隱，並對外發布照片，行為令人極厭惡。被告須還押至3月20日判刑，待索取背景報告。

【案件編號：ESCC 1125/23】