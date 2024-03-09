海關破兩內河船走私案 檢逾2億元貨物

料赴內地 可逃億元稅

海關在2月29日凌晨約1時05分，在香港西北面水界截獲一艘前往澳門的內河船，船上有6名內地船員及大量貨櫃，關員在核對載貨艙單後，認為其中一個報稱載有衣物及化妝品的貨櫃有可疑，最終在櫃內搜出16萬支香煙、1.7萬支雪茄、4400支加熱煙、約3100盒藥劑製品，市值約1100萬港元。海關調查付貨單上的本地物流公司，發現該公司並無發出該付貨單，即走私分子偷用本地物流公司資料企圖阻礙海關調查。

5700樽鹿胎素 每樽5000人幣

另外，關員在3月2日下午5時截獲一艘往廣州黃埔的內河船，船上有7名內地船員，關員檢查報稱載有電腦外殼、線材及清潔用品的貨櫃，檢出約2.8萬件電腦中央處理器、9.3萬件電腦記憶體、6200件電腦硬件、4600部平板電腦、逾15萬件電子產品及配件。該批走私貨品中，亦包括約5700樽高價「鹿胎素」膠囊，該藥品聲稱可以「支持細胞生長、保持身體健康」，在內地售價可達5000元人民幣一樽，據悉樽身列明生產地為新西蘭。該批走私貨物貨值逾2億元，是海關近兩年破獲的內河船走私案中最大金額。

海關有組織罪案調查科調查主任何廷俊表示，海關相信有身處境外的中間人操控本地空殼公司安排今次運送，正追查身分。海關有組織罪案調查科監督劉玉龍稱，已聯絡澳門及內地執法部門調查，了解兩案有否關連及貨物來源。據了解，中間人不排除為香港人或內地人。

劉玉龍稱，走私分子利用小量已申報貨物掩飾大量走私貨，又拆除走私貨的原有包裝，以騰出空間收藏貨物，而今次利用內河船運送，相信是由於內河船航線及航班相對不固定，有不同上落貨地點，較為流動。

海關港口及海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣表示，海關一個月內截獲3宗涉及內河船的走私案，走私分子利用黃昏至深夜時間行事，加上本港近日潮濕大霧，海面能見度較低，海關會繼續留意走私趨勢。