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國慶灣仔衝突 兩男暴動罪成囚49及54月

【明報專訊】2019年10月1日灣仔一帶發生激烈警民衝突，兩名涉案男子否認暴動罪受審，早前均被裁定罪名成立，案件昨判刑。法官指示威者在油站附近投擲汽油彈，不顧民居安危，行為令人髮指，可謂殺得性起；當日是具標誌意義的國慶日，舉國慶祝，被告卻以藉口挑起情緒作暴力行為，判二人分別囚4年1個月及4年半。

油站附近投燃彈 罔顧居民

官斥令人髮指 殺得性起

被告分別為蔡騰毅（54歲，髮型師）及丁實勳（40歲，文員）。區院暫委法官李志豪引述辯方求情及被告背景稱，二人關心社會、見義勇為，但用錯方法，犯案與本性不符，次被告曾做義工帶領視障者跑步；首被告過往有3項案底，全部與本案性質不同。

法官指當日暴動範圍橫跨灣仔軒尼詩道等主要街道，數百人在不同路口聚集，暴動規模不算小。其間有人向警方投擲雜物和磚塊，並向火堆淋潑助燃液體，更有人在油站附近投擲汽油彈，肆無忌憚，罔顧警方和附近居民的安危，亦未有依照要求離開現場。

法官指首被告曾直接投擲磚塊和叫囂，有備而來，罪責較次被告高，判監4年半。至於帶備生理鹽水和球拍的次被告，法官認為從裝備而言，他同樣有備而來，但接納他只是協助角色，就暴動罪判監4年。他另涉抗拒在正當執行職務的警員罪，被捕時激烈反抗，警方需施用胡椒噴霧，就該罪判囚兩個月。基於刑期整體考慮，次被告兩罪共囚4年1個月。

【案件編號：DCCC 430/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 國慶日 反修例事件

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