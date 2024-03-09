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楊清奇：涉案文李柱銘談法治 胡志偉撐制裁 林文宗轉寄投稿 楊視為上司選稿指示

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉勾結外國勢力案昨第41日審訊，時任主筆楊清奇供稱，民主黨創黨主席李柱銘是《蘋果》專欄作家，寫作角度較強調法治和堅持一國兩制原本的解釋，曾對國安法表示擔憂；時任民主黨主席胡志偉亦會投稿，內容取向支持抗爭和制裁時任特首林鄭月娥。

楊清奇繼續就2019至2021年《蘋果》論壇版作家作供，控方展示時任英文版總編輯馮偉光與楊的對話，馮轉發資深傳媒人區家麟的信息，區提及希望其文章翻譯成英文時，頭銜可用「資深傳媒人」，而非中大相關的頭銜。楊指英文版同事會從論壇版挑選文章翻譯成英文刊出，不會諮詢作者同意，曾有作家投訴「翻譯得唔好」。

翻譯刊英文版無徵作者同意

控方引述時任執行總編輯林文宗與楊的對話，林轉寄前全國政協劉夢熊的投稿；楊庭上稱，會視之為上司的指示，符合楊選稿的條件和黎的觀點。

指選稿符黎智英觀點

林文宗同年4月再轉寄稿件〈主席叫我咬誰就咬誰〉，由「牧民」所寫，稱「馬丁朋友想在評論版刊登」。楊指「馬丁」即民主黨創黨主席李柱銘，「牧民」是不具名作者。控方其後展示李2020年5月的文章〈國家興亡 匹夫有責〉，以及同月發布、由時任民主黨主席胡志偉撰寫的〈中港走回文革與冷戰之路〉。上述3篇文章皆為控方指控的涉案煽動文章。楊稱，胡是自由撰稿人，間中會回應時事，文章取向支持抗爭和制裁時任特首林鄭月娥，李則強調法治。

指另兩作者撐抗爭諷獨裁

控方另外展示兩篇煽動文章，分別是林海的〈兩個8．31〉及古德明的〈「國安法」下，唯有擱筆〉，楊形容前者支持抗爭和制裁，後者文章較特別，以古諷今，對獨裁政治、侵犯人權的事件較批判。楊又確認另一作者林宗弘的〈攬炒港人，北京輸掉全世界？〉在台蘋和港蘋英文網頁刊登，但林沒有替港蘋撰稿，他不知道英文版同事有否與台蘋聯絡。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

明報記者

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相關字詞﹕楊清奇 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

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