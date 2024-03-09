九市速遞：政協倡河套加快港人過關 撤快捷通道投資額門檻 推「無感通關」

提放寬金融限制 簡化跨境投資手續

全國政協委員、深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司聶竹青稱，河套深港科技創新合作區深圳園區的企業、機構有較多香港管理、科研人員，需往返深圳園區與香港。據《香港車輛和司機進入深圳福田保稅區管理辦法》，只有投資額逾200萬港元的機構可申請人、車經河套「一號通道」進出，其他人只能走其他口岸。聶指「一號通道」適用範圍有限，隨着進駐深圳園區的科研機構增加，應進一步拓寬「一號通道」適用範圍，允許已備案的科研人員及車輛通行，並實施「無感通關」便捷監管模式。

全國政協委員、深圳市政協副秘書長林娜提交《關於在河套深港科技創新合作區建設金融支持科技創新試驗區的建議》。她指出，深圳2021年起向中國人民銀行申請參與科創金融改革試驗區試點，至今未獲批。她建議參照上海、北京中關村等科創金融試驗區，在深圳園區推動設立「科技企業員工股權融資試點」，放寬河套銀行、證券、保險、基金等持牌金融機構經營限制，並可積極開展QFLP/ QDIE（合格境外有限合伙人/ 合格境內投資企業），進一步簡化資金跨境使用手續，吸引外資投入創科、允許境內資金投資海外優質創科項目。

籲准自定跨境數據清單

另一全國政協委員、深圳銀迅科技有限公司董事長莊紫祥稱，數據跨境仍是園區的一大障礙，建議國家網信辦在《規範和促進數據跨境流動規定》將合作區納入數據跨境流動負面清單制定區域，允許河套自行制定需納入數據出境安全評估、個人信息出境標準合同、個人資料保護認證管理範圍的數據清單。

明報記者