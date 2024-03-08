上門買虛幣 5匪「恭候」 男子代老闆交易 失款百萬

兩人持刀 得手後即場數錢

事發昨午5時許，警方接獲40歲姓鄺男事主報案，稱於紅磡鶴園街2G號恆豐工業大廈交易虛擬貨幣時，遭接頭人帶到9樓一單位，等候期間遭對方及另外4名男子打劫，其中兩人持刀。事主報稱被搶走100萬元現金，沒有受傷，於賊人逃去後報警。據了解，男事主受內地老闆所託，昨日到太子一間找換店取款後，帶同100萬元現金到上址交易泰達幣，惟遭人持刀搶劫。

據悉，接頭男子當時身穿綠色衫、藍色褲、戴口罩，另外4名男子全黑衣著，其中兩人持刀，行劫時即場數錢，點算完畢才離開單位。貌似中國籍的5名男子，年約30至40歲，得手後向馬頭圍道方向逃去。

警方到場調查並於附近兜截，又翻查閉路電視了解事發經過，暫未有人被捕，案件交由九龍城警區重案組跟進。

近年本港發生不少虛擬貨幣劫案，今年1月14日，一名電腦技術員懷疑串通5名南亞裔人士，與中環一派對房間行劫，從男事主的電子錢包轉走90萬元及約值24萬元虛擬貨幣，該電腦技術員事後報警假裝自己被打劫，後遭警方揭穿被捕；今年1月2日，一名21歲男事主報稱在長沙灣泓景臺對開巴士站被人拳打後搶走一隻載有價值約15萬元的泰達幣的USB。