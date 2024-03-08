明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

上門買虛幣 5匪「恭候」 男子代老闆交易 失款百萬

【明報專訊】一名男子昨午於紅磡一工廈單位代老闆交易泰達幣期間，懷疑遭人持刀打劫，被搶走100萬元現金。事主沒有受傷，匪徒離開後自行報警。警方正追緝5名中國籍男子，暫時未有人被捕。

兩人持刀 得手後即場數錢

事發昨午5時許，警方接獲40歲姓鄺男事主報案，稱於紅磡鶴園街2G號恆豐工業大廈交易虛擬貨幣時，遭接頭人帶到9樓一單位，等候期間遭對方及另外4名男子打劫，其中兩人持刀。事主報稱被搶走100萬元現金，沒有受傷，於賊人逃去後報警。據了解，男事主受內地老闆所託，昨日到太子一間找換店取款後，帶同100萬元現金到上址交易泰達幣，惟遭人持刀搶劫。

據悉，接頭男子當時身穿綠色衫、藍色褲、戴口罩，另外4名男子全黑衣著，其中兩人持刀，行劫時即場數錢，點算完畢才離開單位。貌似中國籍的5名男子，年約30至40歲，得手後向馬頭圍道方向逃去。

警方到場調查並於附近兜截，又翻查閉路電視了解事發經過，暫未有人被捕，案件交由九龍城警區重案組跟進。

近年本港發生不少虛擬貨幣劫案，今年1月14日，一名電腦技術員懷疑串通5名南亞裔人士，與中環一派對房間行劫，從男事主的電子錢包轉走90萬元及約值24萬元虛擬貨幣，該電腦技術員事後報警假裝自己被打劫，後遭警方揭穿被捕；今年1月2日，一名21歲男事主報稱在長沙灣泓景臺對開巴士站被人拳打後搶走一隻載有價值約15萬元的泰達幣的USB。

相關字詞﹕虛擬貨幣

上 / 下一篇新聞

譚得志煽動文字上訴駁回 勢影響同類案裁決 上訴庭：煽暴意圖非煽動罪必要元素
譚得志煽動文字上訴駁回 勢影響同類案裁決 上訴庭：煽暴意圖非煽動罪必要元素
回歸後煽動罪首上訴 「立場案」待本案始裁
回歸後煽動罪首上訴 「立場案」待本案始裁
「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構
「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構
查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏
查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏
申訴報告：涉跨部門投訴 「1823」有責無權難處理
申訴報告：涉跨部門投訴 「1823」有責無權難處理
申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業
申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業
楊清奇：國安法後立場未變 論壇版改「打擦邊球」
楊清奇：國安法後立場未變 論壇版改「打擦邊球」
國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整
國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整
金庸角色下周現中環 蒙古包供打卡
金庸角色下周現中環 蒙古包供打卡
體育園女旗手：建造業再非男性專利
體育園女旗手：建造業再非男性專利
打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬
打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬
港深醫院覆診計劃 延長至下年3月
港深醫院覆診計劃 延長至下年3月
4白衣人上訴 一稱失自衛抗辯機會 「飛天南」稱做和事老 官質疑「做就唔會打人」
4白衣人上訴 一稱失自衛抗辯機會 「飛天南」稱做和事老 官質疑「做就唔會打人」
就脫罪白衣人上訴 律政司：環境證供足推論
就脫罪白衣人上訴 律政司：環境證供足推論
林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批
林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批
物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限
物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限
撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕
撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕
藉口驅鬼猥褻母女 中醫囚5年10月
藉口驅鬼猥褻母女 中醫囚5年10月
私家車逆線撞壆反肚 司機輕傷
私家車逆線撞壆反肚 司機輕傷
【Emily】偵測同機App唔安全 匯豐App會停用 只限Android用戶 稱絕不讀取個人資料
【Emily】偵測同機App唔安全 匯豐App會停用 只限Android用戶 稱絕不讀取個人資料
【Emily】7間港餐廳新入選米芝蓮必比登
【Emily】7間港餐廳新入選米芝蓮必比登
【Emily】《我要做廚神》來港取景 評審：體驗世界級飲食文化
【Emily】《我要做廚神》來港取景 評審：體驗世界級飲食文化
【Emily】50周年送測試樣本 消委抽獎有篋有煲
【Emily】50周年送測試樣本 消委抽獎有篋有煲
【Emily】前日演練出意外 中區消防局開放日取消
【Emily】前日演練出意外 中區消防局開放日取消
【Emily】趙慧賢將卸申訴專員 對下任陳積志有信心
【Emily】趙慧賢將卸申訴專員 對下任陳積志有信心