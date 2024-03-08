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港聞

港聞二

撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕

【明報專訊】長沙灣連翔道前日發生奪命車禍，一名56歲南亞裔鐵騎士切線時與的士相撞，其後再遭另一輛Tesla私家車輾過，送院不治，遺下妻子及一對子女。兩車司機涉意外後不顧而去，警方經調查昨日以危駕等罪拘捕一男一女涉案司機，兩人已被帶署扣留調查。

被捕人分別是67歲姓馬男的士司機及65歲姓劉女私家車司機，兩人涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外發生後沒有停車，被捕男司機另涉嫌意外發生後沒有報警。

消息稱Tesla女司機事後聯絡警方

消息稱，涉案女司機曾主動聯絡警方協助調查。涉事的士及Tesla私家車，事後已於九龍灣汽車扣留中心扣查，等候進一步化驗。

死者來港30年 任貿易會計

據悉，56歲印度裔死者與家人同住梨木樹邨一單位。其大舅昨表示，事主來港已約30年，從事貿易會計工作，一向有駕駛電單車。前晚他與同鄉在尖沙嘴重慶大廈聚會，相信回家時發生意外。獲悉兩名涉案司機已經被捕，稍為釋然，惟現階段想盡快領回遺體辦理後事。

據女鄰居稱，死者與妻子育有一對子女，一家搬入上址已十多年，見證其子女成長，現時女兒已出嫁搬出，兒子正就讀大學。她說一家四口對人友善，見面會點頭打招呼，對突如其來的意外感到傷心。

事發前晚10時許，男子駕駛一輛電單車沿連翔道往葵涌方向行駛，當駛至近荔寶路時，懷疑電單車切線時與一輛的士相撞後，事主跌出車外，其後疑遭一輛私家車輾過，有途經駕駛者曾下車為傷者急救並報案，惜送院後證實不治。兩車意外後不顧而去。現場遺下一隻鞋、頭盔碎片及血迹。

相關字詞﹕交通意外 連翔道

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