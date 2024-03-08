物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限

現時港鐵計算票價調整的方程式為：（0.5×上一年12月綜合消費物價指數按年變動率）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動率），再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。其中消費物價指數為2.4%，生產力因素為0.6%，只要月底出爐的運輸業名義工資指數按年變動達1.8%，運算結果便達1.5%加價門檻。至於去年未加的1.85%加幅如何處理，港鐵客運服務總監楊美珍強調會看市民負擔能力。被問今年港鐵45周年會否有票價優惠，楊稱正準備慶祝活動，成熟時會公布，而港鐵去年共提供約29億元車費優惠。

西安和青島旅客前日起可自由行來港，目前高鐵香港段未有直達班次。楊稱已開始與內地商討，冀增加該兩城市為終點站。

政府今年第四季將就東九龍及啟德集體運輸系統項目邀請供應及營運商提交意向書，被問港鐵會否提交，港鐵行政總裁金澤培形容港鐵亦想擴展服務範圍，認為港鐵有經驗有人才具競爭力，又指港鐵亦有營運機場無人駕駛旅客捷運系統等新型運輸系統。

歐陽伯權獲委非執行主席

另外，政府昨日再次委任歐陽伯權為港鐵非執行主席，任期今年7月1日起至明年12月31日，為期一年半。金澤培稱任期屬政府決定，歐陽「自己可能都有啲要求」。