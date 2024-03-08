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港聞二

林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批

【明報專訊】2019年7．21元朗襲擊，立法會前議員林卓廷與6名男子被控暴動，案件昨在區院續審。林卓廷自辯稱在元朗站擔心白衣人衝入付費區，遂叫各人「頂住」防守，他當時想走但遭包圍、「身不由己」，指閘外全是白衣人，出去是「極其凶險」，形容為「送死」。林強調一心確保市民能平安回家，「點可以喺佢哋危難之中自己走咗去呢？」法官陳廣池翻看片段時向林提出「好多人唔聽你話」，林表示「佢唔使聽我話」，亦不能保證能勸止在場的人。

官：好多人唔聽你話 林：盡量勸

昨日為林卓廷第三日自辯，他稱案發時站內地上有紅色繩帶，相信是白衣人記認。談及市民和白衣人在付費區內外爭持，林關注，一名紮辮的白衣男於閘口打開時蠢蠢欲動，林除了曾喝止他別衝進來，也提醒眾人切勿後退和不要被挑釁追出去。辯方問林曾否有離開的念頭？林表示「希望可以走得到」，但身不由己，出閘的話猶如送死，至於往上層月台的樓梯則站滿人，走上去亦危險，因此他感覺被圍困。

稱想走但被圍 「出閘如送死」

林供稱，警方早知有人「吹大雞」，警長告訴他有便衣警「睇住」白衣人，而且港鐵站多處設閉路電視，因此他覺得警察即將到場。林認為當時情况仍危險，他尚未保護市民離場，反問怎能獨自離去。林又指如果警方到達，他會毫不猶豫呼籲按警方指示的逃生路線離開。陳官問林有否想過再致電警方，林稱「咁大件事仲要靠我啲同事追佢？」事後林也獲悉警方收到無數電話。林又提到，後悔的是未有着同事以另一手機直播，以便應對。

陳官問及，林為何向白衣人說「夠膽唔好走」？林解釋這是反話，若他稱警察現正前來，叫對方快點走更怪，又指倘他跪地可令白衣人走，他會即刻跪地。林供稱，他曾打開閘機想去救在閘外倒地的女子；陳官聞言稱「你唔驚咩？」林表示「我驚㗎」。陳官追問林有否叫別人救她。林稱，閘機一開有幾個白衣人圍過來，他自己都不敢步前，「點叫人呀？」陳官又指現場的人跟身為議員的林「唱反調」，林表示只能盡量呼籲。

未阻市民射水 料為助傷者入閘

林卓廷認出一名白衣男為外號「懵良」的林觀良，指他用粗棍使勁敲打閘機並指罵。對於其後未有喝止以消防喉射水的市民，林卓廷稱是因為覺得該些人是藉此令白衣人散開，讓傷者返入閘內。林又確認有人伸出雨傘，但不肯定是打或擋白衣人。案件下周一（11日）續。

另外，林卓廷2019至2020年於記者會披露7．21事件中受查的時任元朗警區助理指揮官游乃強的資料，曾在裁判法院被裁定3項「披露受調查人身分」罪成、判囚4個月。高院上月裁定林上訴得直，律政司昨到高院申請終院上訴許可證明書，稱廉署過去的調查工作一直「密密實實」，高院的裁決影響廉署調查的保密性，並認為法官錯誤解讀條文定義。高院暫委法官游德康聽罷陳辭後，即日頒下書面判辭，認為涉案條款的正確解讀有可供爭議之處，批出終院上訴許可。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 元朗站 721事件 反修例事件 林卓廷

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