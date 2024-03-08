明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

4白衣人上訴 一稱失自衛抗辯機會 「飛天南」稱做和事老 官質疑「做就唔會打人」

【明報專訊】2019年7．21元朗白衣人襲擊事件，7名男子分別涉暴動及「有意圖而傷人」罪成，另有一人脫罪；當中4人不服定罪及判刑上訴，律政司則就脫罪男子提出上訴，兩案昨日一併於上訴庭審理。就着4人上訴案，上訴方主張原審時大律師向鄧懷琛給予錯誤意見，鄧錯失機會以自衛為由抗辯，並批評原審法官沒接納「飛天南」是做村民與黑衣人之間「和事老」的說法。至於餘下兩人，上訴方指沒足夠證據推論其參與暴動，原審法官在審訊中出錯。

4名上訴人為燒烤場東主鄧懷琛（原審時62歲，下同）、「飛天南」吳偉南（59歲）、八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（63歲）及技工蔡立基（41歲），當中吳偉南及鄧英斌已刑滿出獄；王志榮（55歲）罪名不成立，以答辯人身分面對律政司的上訴（見另稿）。

鄧懷琛指大狀給錯意見 官抱疑

針對4人上訴案，代表鄧懷琛的大狀林芷瑩表示，原審期間鄧的大律師給予錯誤意見，指有未被使用的片段顯示鄧在英龍圍衝突中自衛，及後他空手衝到元朗站外，鄧自稱想旁觀事件，惟其大律師沒建議可以自衛為由抗辯。上訴庭法官彭偉昌聞言關注，雖片段可見黑衣人與白衣人有互打，但「你（鄧）追上去，唔係保護自己，有咩需要呢」，况且原審大律師在誓章稱他向鄧確認呈堂片段已反映事實，若自衛說法成立，為何當初劉不反映。林回答「因為被告唔知有呢啲片」。

代表吳偉南的大狀黃錦卿表示，吳受黑衣人威脅才奪去對方的棍棒，他想做「和事老」分開村民與黑衣人。上訴庭法官潘敏琦反駁指「做『和事老』就唔會打人」，黃回應稱吳未能分開人群，不等於他無該意圖，並稱控方以吳與白衣人「拍膊頭」等便視為同伙，證據薄弱。律政司表示，控方不止單憑片段內行為舉證。

村長稱持棍自衛 官：即係武器啦

代表鄧英斌的大狀謝英權稱，鄧英斌持棍到場，案情充其量是參與非法集結；彭官問為何要持棍，謝稱棍不是武器、用於自衛，彭官質疑「即係武器啦，你唔會揸住嚿豆腐嚟自衛」，潘官亦指「佢帶住呢頂帽（意指劉是村長身分）、揸住棍到場，唯一推論係做緊啲嘢」。代表蔡立基的大狀則稱，原審法官錯誤地要求蔡「𠵱起棚牙」以讓他辨認片中人是否蔡，惟蔡根本毋須配合。上訴方未完成陳辭，案件今續。

首宗白衣人案件原涉8名被告。林觀良及林啟明認罪，判囚4年8個月；6人不認罪，當中黃英傑、鄧懷琛、吳偉南 、鄧英斌及蔡立基裁定罪成，判囚3年半至7年，王志榮罪脫。

【案件編號：CACC171/21】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑期上訴 定罪上訴 鄧懷琛 飛天南 有意圖而傷人罪 暴動罪 721白衣人襲擊

上 / 下一篇新聞

譚得志煽動文字上訴駁回 勢影響同類案裁決 上訴庭：煽暴意圖非煽動罪必要元素
譚得志煽動文字上訴駁回 勢影響同類案裁決 上訴庭：煽暴意圖非煽動罪必要元素
回歸後煽動罪首上訴 「立場案」待本案始裁
回歸後煽動罪首上訴 「立場案」待本案始裁
「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構
「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構
查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏
查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏
申訴報告：涉跨部門投訴 「1823」有責無權難處理
申訴報告：涉跨部門投訴 「1823」有責無權難處理
申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業
申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業
楊清奇：國安法後立場未變 論壇版改「打擦邊球」
楊清奇：國安法後立場未變 論壇版改「打擦邊球」
國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整
國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整
金庸角色下周現中環 蒙古包供打卡
金庸角色下周現中環 蒙古包供打卡
體育園女旗手：建造業再非男性專利
體育園女旗手：建造業再非男性專利
打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬
打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬
港深醫院覆診計劃 延長至下年3月
港深醫院覆診計劃 延長至下年3月
就脫罪白衣人上訴 律政司：環境證供足推論
就脫罪白衣人上訴 律政司：環境證供足推論
林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批
林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批
物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限
物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限
撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕
撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕
上門買虛幣 5匪「恭候」 男子代老闆交易 失款百萬
上門買虛幣 5匪「恭候」 男子代老闆交易 失款百萬
藉口驅鬼猥褻母女 中醫囚5年10月
藉口驅鬼猥褻母女 中醫囚5年10月
私家車逆線撞壆反肚 司機輕傷
私家車逆線撞壆反肚 司機輕傷
【Emily】偵測同機App唔安全 匯豐App會停用 只限Android用戶 稱絕不讀取個人資料
【Emily】偵測同機App唔安全 匯豐App會停用 只限Android用戶 稱絕不讀取個人資料
【Emily】7間港餐廳新入選米芝蓮必比登
【Emily】7間港餐廳新入選米芝蓮必比登
【Emily】《我要做廚神》來港取景 評審：體驗世界級飲食文化
【Emily】《我要做廚神》來港取景 評審：體驗世界級飲食文化
【Emily】50周年送測試樣本 消委抽獎有篋有煲
【Emily】50周年送測試樣本 消委抽獎有篋有煲
【Emily】前日演練出意外 中區消防局開放日取消
【Emily】前日演練出意外 中區消防局開放日取消
【Emily】趙慧賢將卸申訴專員 對下任陳積志有信心
【Emily】趙慧賢將卸申訴專員 對下任陳積志有信心