4白衣人上訴 一稱失自衛抗辯機會 「飛天南」稱做和事老 官質疑「做就唔會打人」

4名上訴人為燒烤場東主鄧懷琛（原審時62歲，下同）、「飛天南」吳偉南（59歲）、八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（63歲）及技工蔡立基（41歲），當中吳偉南及鄧英斌已刑滿出獄；王志榮（55歲）罪名不成立，以答辯人身分面對律政司的上訴（見另稿）。

鄧懷琛指大狀給錯意見 官抱疑

針對4人上訴案，代表鄧懷琛的大狀林芷瑩表示，原審期間鄧的大律師給予錯誤意見，指有未被使用的片段顯示鄧在英龍圍衝突中自衛，及後他空手衝到元朗站外，鄧自稱想旁觀事件，惟其大律師沒建議可以自衛為由抗辯。上訴庭法官彭偉昌聞言關注，雖片段可見黑衣人與白衣人有互打，但「你（鄧）追上去，唔係保護自己，有咩需要呢」，况且原審大律師在誓章稱他向鄧確認呈堂片段已反映事實，若自衛說法成立，為何當初劉不反映。林回答「因為被告唔知有呢啲片」。

代表吳偉南的大狀黃錦卿表示，吳受黑衣人威脅才奪去對方的棍棒，他想做「和事老」分開村民與黑衣人。上訴庭法官潘敏琦反駁指「做『和事老』就唔會打人」，黃回應稱吳未能分開人群，不等於他無該意圖，並稱控方以吳與白衣人「拍膊頭」等便視為同伙，證據薄弱。律政司表示，控方不止單憑片段內行為舉證。

村長稱持棍自衛 官：即係武器啦

代表鄧英斌的大狀謝英權稱，鄧英斌持棍到場，案情充其量是參與非法集結；彭官問為何要持棍，謝稱棍不是武器、用於自衛，彭官質疑「即係武器啦，你唔會揸住嚿豆腐嚟自衛」，潘官亦指「佢帶住呢頂帽（意指劉是村長身分）、揸住棍到場，唯一推論係做緊啲嘢」。代表蔡立基的大狀則稱，原審法官錯誤地要求蔡「𠵱起棚牙」以讓他辨認片中人是否蔡，惟蔡根本毋須配合。上訴方未完成陳辭，案件今續。

首宗白衣人案件原涉8名被告。林觀良及林啟明認罪，判囚4年8個月；6人不認罪，當中黃英傑、鄧懷琛、吳偉南 、鄧英斌及蔡立基裁定罪成，判囚3年半至7年，王志榮罪脫。

【案件編號：CACC171/21】

明報記者

（反修例風暴）