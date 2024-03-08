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港聞

港聞二

打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬

【明報專訊】運輸署去年6月起與各交通營辦商聯合打擊2元乘車優惠違規，7月初稱發現一宗懷疑個案轉交警方。綜合運輸署及警方回覆，警方去年12月1日以傳票方式提控，49歲劉姓男子去年6月違規，上月20日在東區裁判法院提堂，被裁違反18項《香港鐵路附例》14A條沒有繳付車費等，罰款1.44萬元及補繳車資。

運輸署今年1月底發現另一宗涉嫌違規，未透露是否同為港鐵個案，同月26日轉介警方。換言之，加強查票至今約8個月，累計兩宗涉違規個案轉交警方跟進，一宗提控。據《附例》14A條及15條，任何人不得在未付或拒付按附例可徵收車費、附加費或其他款項下離開已付車費區域，持特惠車票但不符條件會視為無付車費，最高罰5000元。

另外，港鐵回覆查詢稱，自去年6月25日上調逃票及2元優惠違規附加費後（重鐵1000元、輕鐵及港鐵巴士370元），截至今年2月24日發現約22,500宗逃票，當中約4100宗涉2元優惠違規。

翻查資料，港鐵去年8月稱加罰款後首兩個月發現842宗2元優惠違規，即月均421宗，當時稱較上調前一個月減約35%。本報以上述數字推算，扣除首兩個月842宗，港鐵去年9月至上月底半年內發現約3258宗違規，月均543宗，較上調罰款初期回升。

運輸署回覆 ，就2元優惠違規，自去年6月與各交通營辦商加強執法，至今年2月底進行約350次聯合執法，查驗650條路線及約2360名疑違規者。

相關字詞﹕港鐵 2元乘車優惠 運輸署

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