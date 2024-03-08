體育園女旗手：建造業再非男性專利

關善明建築師事務所資深總建築師單懿欣日常需與團隊中不同專業人員溝通，包括建築設計公司、承建商和政府部門等，確保園內不同建築物和設施均按《建築物條例》和相關法例建造和，設計可謂項目的「大內總管」。

新嘗試摩擦多 居中協調變暢順

單說，很多時收到各方來電稱「搞唔掂」，最大挑戰是如何將主場館外牆的三角形面板連接起來，由於本地很少圓形設計的建築，很多工地人員、工程師甚至她亦未涉獵過，在安裝過程產生不少摩擦。她憶述，曾於36℃高溫下在另一負責項目香港兒童醫院的地牢檢驗消防系統，深明高溫工作的辛勞，令她常站在對方立場考慮，最終在其協調下主場館外牆工程順利竣工。

主要負責園區戶外空間設計及建造的體育園項目經理（設計管理）周雅棋認為，女性同理心較強是最大優勢，更能協調各方需求；加上身為兩孩之母，能體會小孩及家長需要。周舉例，園區戶外空間設兒童遊樂區，會以家長角度檢視安全措施，如避免尖銳的設計、在適當位置加裝鐵閘，減低走失機率等。她稱，不少人認為建造業從業員多較粗獷，實際工友往往份外關照女同事。

稱工友份外關照女同事

有份參與主場館外場幕牆設計的博普樂思高級經理及英國註冊建築師劉芷欣稱，建造業對女性的包容隨時代漸增，現不再依靠男性，舉例過往很多圖紙都用人手畫，現時不少已數碼化，女性往往較細心，亦有較強組織能力，在工程中能確保項目順利推行。

明報記者