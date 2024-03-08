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港聞二

國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整

【明報專訊】文體旅局去年底提出將尖東科學館改建為國家發展和成就館，原科學館計劃於沙田的文化博物館重建，文化博物館面臨「殺館」，藏品整合及重置到其他博物館。康文署長劉明光昨表示，正尋找更適合地方設置國家成就館，不會選用科學館，亦毋須改動文化博物館。他又透露，署方正與文體旅局檢討署方轄下場地收費，有可能調高。

劉明光昨交代未來工作稱，早前公布設立國家成就館和遷館安排後收到眾多意見，正與發展局商討會否有「更好的地方」設立國家成就館，「地方更加適合，交通更加方便，或者對整體佈局更加好」，並表明更有優勢的地方會成為首選地方。他說將於今年上半年就設立國家成就館諮詢立法會。

接數十圖書舉報 無透露下架數

康文署去年推出新的意見表達途徑，市民可透過書面表格舉報違反香港法律、危害國家安全、意識不良內容的公共圖書館館藏。劉明光稱目前收到數十份意見，形容數目不多，正審視內容。被問到去年公共圖書館註銷或下架館藏書籍數目，劉稱不便透露下架數目。

康文署轄下康體設施自2013年調低收費後至今未有調整。劉明光說，康文署場地已長期沒調整收費，目前正與文體旅局檢討，有可能調高收費，「有調整都唔出奇嘅，其他部門陸陸續續都有類似嘅工作」。

藝術館翻新後吸300萬人次

劉明光回顧去年工作時透露，轄下15間博物館及兩個藝術空間共逾635萬人次參觀，其中藝術館自2019年翻新重開以來已吸引300萬人次參觀；文化博物館正舉行的「絕代芳華‧梅艷芳」展覽自去年12月24日開展以來已有10萬人次。

至於去年11月啟用的「SmartPLAY康體通」，他稱除初期出現磨合問題外，現時運作暢順，未再收到投訴；截至上月已有50萬登記用戶。

2024年康文署工作方面，劉明光稱第二屆香港流行文化節將於4至7月舉行，主題「也文也武」，包括約20項演藝節目、專題展覽、電影放映、圖書館活動及一系列外展節目，其中5月1日至8月31日會於中央圖書館舉行「俠骨文心—查良鏞博士藏品展及金庸作品講座」，作為前奏節目的兩項以「俠之大者」命名的金庸百年誕辰紀念活動則於下周起率先舉行（見另稿）。

灣區文化節 四地合組樂團表演

劉明光繼續表示，第4屆粵港澳大灣區文化藝術節將於10月19日至11月舉行，是香港首次擔任主辦城市，首日會於香港體育館舉行開幕節目「電影交響樂《聲音河流》」，由香港、深圳、廣州、澳門四地樂團聯合表演，亦有一系列文博展覽、圖書館及文學活動等。另外，今年9至12月亦會在歷史博物館及科學館舉行中華人民共和國成立七十五周年展覽。

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