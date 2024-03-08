申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業

「每次驗收都有新嘢發生，無限循環」

食環署回覆稱，署方2022年6月接獲「HONGrill」申請正式及暫准普通食肆牌照，2023年4月發出暫准普通食肆牌照，有效期至同年10月；獲簽發牌照的時間取決於申請人有否按相關部門要求遵辦條件，包括消防安全、樓宇安全、法定圖則規限、政府租契及衛生等準則，署方在特殊情况下會考慮批准將暫准牌照續期。

談及申請牌照，許傳偉稱其餐廳所在大廈位處3條街道上，部分文件填寫的街名有不同，申請途中要多次向食環署補交租約等文件；其次，餐廳後門通向大廈天井，食環署要求餐廳證明天井不屬其管轄範圍，但不接受租約圖則或公契，要求餐廳找大廈法團簽署文件，證明天井屬大廈管理，惟法團多番拒絕，更表示大廈另一間米線店都沒此要求，最終花一番唇舌才獲答允。許說，最近一次食環署人員到場視察，對方指天花板鮮風喉轉彎角度不符圖則，他已重交圖則，等候回覆。

同集團北角食店上月屢遭投訴 食環消防查

另外，許傳偉在北角經營的食店上月屢被人投訴，食環署、消防署等不同部門人員上門調查。

許傳偉說，HONGrill不獲發牌，估計損失約200萬元；他明白食環署不一定要發牌給每一個申請者，但與他過往為北角人人和平申請牌照的經驗相比，今次等候時間的確較長。