查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏

連續5月遇閉門 無規定同月再巡

本港持牌的私營泳池由食環署規管，截至去年9月30日全港有1405個持牌泳池。每年4至10月，食環署衛生督察要每月巡查至少一次。申訴專員公署調查發現，食環署近年執管數字處於「極低」水平，稱2017至2023年例行逾5.2萬次，只發現兩宗違反牌照條件個案，另一方面接獲660宗投訴，年均97.8宗中只有1.2宗成立。

申訴專員趙慧賢表示，違規數字低可能是泳池表現合格，但另一可能是巡查質素欠佳及粗疏，舉例指有衛生督察巡查時，未能發現池水酸鹼值不符《泳池規例》訂明的標準水平，泳池職員在水質測試後如實填寫水質檢驗紀錄，衛生督察卻在視察表格的「池水水質」一欄劃上剔號表示「滿意」。

巡查紀錄亦未反映實况。公署助理調查主任陳思恒稱根據公署觀察，有衛生督察巡查時並沒檢查警鐘系統，包括目測控制台、觸動警鐘系統及閱覽保養紀錄，卻仍在視察表格的「警鐘系統操作妥善」打剔表示「滿意」。

現例未要求備存救生員當值紀錄 難查投訴

公署亦發現，現行牌照條件並無要求泳池持牌人備存救生員的當值紀錄，令食環署處理涉及救生員不足的投訴時，只能以事後巡查所見判斷，未能據投訴人提供的日期和時間等線索翻查當值紀錄，難以查究持牌人有否違規。

公署提12建議 食環：逐步落實

公署建議食環署為職員訂定工作守則，說明在突擊巡查時遇上泳池關閉的跟進安排，例如主動向持牌人查詢泳池的開放日子；同時加強對衛生督察巡查持牌泳池的相關培訓、就不同檢查方法的適用情况提供更多指引，並在可行的項目統一檢查標準，提升巡查質素。

針對泳池水質問題，食環署昨稱已主動向康文署查詢並參考公眾泳池的做法，預計今年第二季可完成更新處理池水污染源的指引，並已跟康文署就泳池監督和管理工作舉行首次聯合會議。