「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構

孫玉菡稱，177間非政府機構2024/25年度毋須削減資助，費用由社署承擔，其後兩個財政年度原則是盡可能協助中小型機構，經計算後2024/25年度獲暫定整筆撥款逾5000萬元機構，2025/26及2026/27年度須削減2%及3%；餘下三分之二（119間）少於5000萬元的中小型機構不需受財政削減。

社聯歡迎 盼財政改善下增回免礙支援

社會服務聯會歡迎當局豁免所有資助機構首年削資、整筆資助5000萬或以下機構完全豁免於資源效率優化計劃，體恤中小型機構面對財政困境，調動資源不易。但社聯稱較大規模機構也有難處，即使近年因員工流失率高企，或能勉強應付削資，但因聘請員工薪酬福利成本不斷上升，其後削資或延伸影響服務。

社聯稱政府面對龐大財赤，資助機構願共渡時艱，惟期望日後財政狀况改善下政府能以合適方法增回經常開支，讓服務對象得到支援。