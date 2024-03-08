明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

回歸後煽動罪首上訴 「立場案」待本案始裁

【明報專訊】譚得志案上訴庭判辭稱，法例列明在4種情况下，無論如何強烈或尖銳批評政府都不構成煽動意圖，明確區分何謂合法和非法言論。除了譚得志案，律政司自2020年動用煽動罪控告傳媒、民主派等不同人物。作為九七回歸後首宗煽動罪上訴案，本案判決對下級法院具約束力，預料影響其他煽動案件，包括立場新聞案待本案有結果再裁決（見表）。

4情况不構煽動意圖 判辭：沒削言論自由

根據判辭，《港區國安法》第4條列明保障言論自由，但若有人行使權利時越界，從事危害國安行為，就會遭法律制裁。若將《刑事罪行條例》第9條一併解讀，可見法例列明4種情况，包括（1）批評政府錯誤、（2）批評司法錯誤包括法庭判辭、（3）就政府政策或決定辯論、（4）就政策提出反對意見，均不構成煽動意圖，條文已劃分犯法邊界。

判辭進一步指出，這樣劃分不會抑制為促進社會發展、解決衝突而起的「公開坦誠對話及積極辯論」（open and frank dialogue and vigorous debate），亦沒削弱言論自由。判辭解釋，煽動罪檢控須事先得到律政司長書面同意，律政司長會按《檢控守則》考慮證據和公眾利益始提控，避免執法人員僅以主觀判斷執法。

除備受關注的英國樞密院案例，上訴方曾援引聯合國通過的《錫拉庫扎原則》（Siracusa Principles），稱煽動罪應以保護領土完整、免受暴力威脅為合法目的，避免定義含糊。判辭質疑，錫拉庫扎原則對香港沒約束力和已過時，因危害國安和公共秩序行為有多種形式，不一定涉及暴力。

（反修例風暴）

相關字詞﹕譚得志 上訴庭 煽動罪 反修例事件 刑事罪行條例

上 / 下一篇新聞

譚得志煽動文字上訴駁回 勢影響同類案裁決 上訴庭：煽暴意圖非煽動罪必要元素
譚得志煽動文字上訴駁回 勢影響同類案裁決 上訴庭：煽暴意圖非煽動罪必要元素
「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構
「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構
查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏
查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏
申訴報告：涉跨部門投訴 「1823」有責無權難處理
申訴報告：涉跨部門投訴 「1823」有責無權難處理
申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業
申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業
楊清奇：國安法後立場未變 論壇版改「打擦邊球」
楊清奇：國安法後立場未變 論壇版改「打擦邊球」
國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整
國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整
金庸角色下周現中環 蒙古包供打卡
金庸角色下周現中環 蒙古包供打卡
體育園女旗手：建造業再非男性專利
體育園女旗手：建造業再非男性專利
打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬
打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬
港深醫院覆診計劃 延長至下年3月
港深醫院覆診計劃 延長至下年3月
4白衣人上訴 一稱失自衛抗辯機會 「飛天南」稱做和事老 官質疑「做就唔會打人」
4白衣人上訴 一稱失自衛抗辯機會 「飛天南」稱做和事老 官質疑「做就唔會打人」
就脫罪白衣人上訴 律政司：環境證供足推論
就脫罪白衣人上訴 律政司：環境證供足推論
林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批
林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批
物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限
物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限
撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕
撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕
上門買虛幣 5匪「恭候」 男子代老闆交易 失款百萬
上門買虛幣 5匪「恭候」 男子代老闆交易 失款百萬
藉口驅鬼猥褻母女 中醫囚5年10月
藉口驅鬼猥褻母女 中醫囚5年10月
私家車逆線撞壆反肚 司機輕傷
私家車逆線撞壆反肚 司機輕傷
【Emily】偵測同機App唔安全 匯豐App會停用 只限Android用戶 稱絕不讀取個人資料
【Emily】偵測同機App唔安全 匯豐App會停用 只限Android用戶 稱絕不讀取個人資料
【Emily】7間港餐廳新入選米芝蓮必比登
【Emily】7間港餐廳新入選米芝蓮必比登
【Emily】《我要做廚神》來港取景 評審：體驗世界級飲食文化
【Emily】《我要做廚神》來港取景 評審：體驗世界級飲食文化
【Emily】50周年送測試樣本 消委抽獎有篋有煲
【Emily】50周年送測試樣本 消委抽獎有篋有煲
【Emily】前日演練出意外 中區消防局開放日取消
【Emily】前日演練出意外 中區消防局開放日取消
【Emily】趙慧賢將卸申訴專員 對下任陳積志有信心
【Emily】趙慧賢將卸申訴專員 對下任陳積志有信心