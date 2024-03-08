回歸後煽動罪首上訴 「立場案」待本案始裁

4情况不構煽動意圖 判辭：沒削言論自由

根據判辭，《港區國安法》第4條列明保障言論自由，但若有人行使權利時越界，從事危害國安行為，就會遭法律制裁。若將《刑事罪行條例》第9條一併解讀，可見法例列明4種情况，包括（1）批評政府錯誤、（2）批評司法錯誤包括法庭判辭、（3）就政府政策或決定辯論、（4）就政策提出反對意見，均不構成煽動意圖，條文已劃分犯法邊界。

判辭進一步指出，這樣劃分不會抑制為促進社會發展、解決衝突而起的「公開坦誠對話及積極辯論」（open and frank dialogue and vigorous debate），亦沒削弱言論自由。判辭解釋，煽動罪檢控須事先得到律政司長書面同意，律政司長會按《檢控守則》考慮證據和公眾利益始提控，避免執法人員僅以主觀判斷執法。

除備受關注的英國樞密院案例，上訴方曾援引聯合國通過的《錫拉庫扎原則》（Siracusa Principles），稱煽動罪應以保護領土完整、免受暴力威脅為合法目的，避免定義含糊。判辭質疑，錫拉庫扎原則對香港沒約束力和已過時，因危害國安和公共秩序行為有多種形式，不一定涉及暴力。

（反修例風暴）