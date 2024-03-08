明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

譚得志煽動文字上訴駁回 勢影響同類案裁決 上訴庭：煽暴意圖非煽動罪必要元素

【明報專訊】人民力量前副主席譚得志2020年在街站發表「光時」等口號，被裁定發表煽動文字等11罪成判囚40個月。譚不服定罪及判刑，上訴時呈交英國樞密院案例，爭議煽動罪應以煽動暴力為定罪門檻。上訴庭昨駁回上訴，判辭稱煽動暴力意圖不是控罪必要元素，樞密院案例不適用，而煽動罪沒削弱言論自由。律政司長林定國歡迎上訴庭同意政府想法，日後在法例寫清楚定義「一定會好」，有助排除法律爭辯。本案判決預料會影響其他煽動案件裁決（見另稿）。

林定國：日後法例寫清定義減爭辯

「快必」譚得志昨押解上庭，聞判後表情平靜；如譚向終審法院申請上訴許可，須於28日內提出。除了終院2021年在「羊村案」裁定煽動罪採納嚴格保釋門檻，本案為上級法院罕有處理煽動罪的合憲性問題。上訴庭以不少篇幅交代理據，裁定煽動罪合憲，以及毋須證明被告有意圖煽動暴力（見表）。

代表譚的上訴方爭議，本案《刑事罪行條例》煽動罪屬普通法罪行，須包含煽暴元素。高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌和彭寶琴在判辭稱，煽動罪是成文法罪行，不屬普通法。判辭從立法歷史出發，稱本港煽動罪源自英國普通法，普通法下煽暴是必要元素；不過港英政府1914年頒布的《煽動刊物條例》於1938年被《煽動條例》取代，後者沒將煽暴納入煽動意圖，有助理解立法原意。

判辭提到1952年《大公報》涉「刊載煽動性文字」案，當時法庭採納一宗英國案例，控方毋須證明煽動字眼有產生暴力的意圖。判辭稱，經適當詮釋法例和案例後，煽動條例已「隱含取代」普通法罪行，目前煽動罪是成文法罪行。

上訴方引英樞密院例 判辭：僅屬附帶意見

上訴方早前呈交英國樞密院Satnarayan Maharaj案，稱樞密院裁定煽動法案「隱含的必要條件」是被告本身須有煽暴意圖。判辭反駁，樞密院表達的看法只是附帶意見，該案僅限於英聯邦成員國千里達的煽動法例，任何一部刑法的煽動意圖，須依據特定法律框架及社會狀况詮釋，本港法例下的煽暴意圖非必要元素。

本案另一爭議為煽動罪條文明確性，上訴方稱引起憎恨、藐視等字眼含糊，發言者無法預料言論引致的效果，定罪欠客觀標準。判辭稱，基於煽動罪性質，控罪某些方面無法準確定義，但「明確不代表僵化」，控罪須足夠靈活，才能應對國安風險和政治氣候變化，且配合科技發展。

稱控罪須靈活方可應對國安風險

判辭提及，隨着社會改變，過往無意（innocent）的言論可能變得具攻擊，煽動罪的用詞必須夠寬廣，涵蓋不同時期社會情况；文字往往能令人將思想付諸行動，煽動文字或導致他人危害國安及社會安寧，煽動罪旨在避免風險。判辭又說，煽動罪對言論自由的限制，已與維護社會利益取得平衡，因維護國安對社會發展不可或缺，不見得像譚得志這一種嚴厲批評政府的社運人物，會因煽動言論限制負上「不可接受的嚴苛負擔」，駁回定罪上訴。

刑期方面，上訴方稱譚得志僅呼籲公眾參與獲批准的集會，判辭指理據不成立，同樣駁回。

【案件編號：CACC 62/22】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕上訴庭 煽動罪 刑事罪行條例 譚得志 反修例事件

上 / 下一篇新聞

回歸後煽動罪首上訴 「立場案」待本案始裁
回歸後煽動罪首上訴 「立場案」待本案始裁
「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構
「思前想後」削大NGO津助 孫玉菡：財絀下助中小機構
查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏
查泳池摸門釘 食環督察列大致妥當 水質不達標未驗警鐘照「剔」 申訴署批巡查粗疏
申訴報告：涉跨部門投訴 「1823」有責無權難處理
申訴報告：涉跨部門投訴 「1823」有責無權難處理
申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業
申牌逾年「難再等」 餐廳HONGrill結業
楊清奇：國安法後立場未變 論壇版改「打擦邊球」
楊清奇：國安法後立場未變 論壇版改「打擦邊球」
國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整
國家成就館另覓新址 文化館保留 康文署設施研加費 稱其他部門陸續調整
金庸角色下周現中環 蒙古包供打卡
金庸角色下周現中環 蒙古包供打卡
體育園女旗手：建造業再非男性專利
體育園女旗手：建造業再非男性專利
打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬
打2元違規8月兩宗轉介警 男子18犯罰1.4萬
港深醫院覆診計劃 延長至下年3月
港深醫院覆診計劃 延長至下年3月
4白衣人上訴 一稱失自衛抗辯機會 「飛天南」稱做和事老 官質疑「做就唔會打人」
4白衣人上訴 一稱失自衛抗辯機會 「飛天南」稱做和事老 官質疑「做就唔會打人」
就脫罪白衣人上訴 律政司：環境證供足推論
就脫罪白衣人上訴 律政司：環境證供足推論
林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批
林卓廷：料警將至 叫白衣人勿走「是反話」 游乃強被揭受查 律政司終極上訴獲批
物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限
物業利潤20億 港鐵票價加幅扣減觸下限
撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕
撞斃鐵騎士逃逸 兩司機被捕
上門買虛幣 5匪「恭候」 男子代老闆交易 失款百萬
上門買虛幣 5匪「恭候」 男子代老闆交易 失款百萬
藉口驅鬼猥褻母女 中醫囚5年10月
藉口驅鬼猥褻母女 中醫囚5年10月
私家車逆線撞壆反肚 司機輕傷
私家車逆線撞壆反肚 司機輕傷
【Emily】偵測同機App唔安全 匯豐App會停用 只限Android用戶 稱絕不讀取個人資料
【Emily】偵測同機App唔安全 匯豐App會停用 只限Android用戶 稱絕不讀取個人資料
【Emily】7間港餐廳新入選米芝蓮必比登
【Emily】7間港餐廳新入選米芝蓮必比登
【Emily】《我要做廚神》來港取景 評審：體驗世界級飲食文化
【Emily】《我要做廚神》來港取景 評審：體驗世界級飲食文化
【Emily】50周年送測試樣本 消委抽獎有篋有煲
【Emily】50周年送測試樣本 消委抽獎有篋有煲
【Emily】前日演練出意外 中區消防局開放日取消
【Emily】前日演練出意外 中區消防局開放日取消
【Emily】趙慧賢將卸申訴專員 對下任陳積志有信心
【Emily】趙慧賢將卸申訴專員 對下任陳積志有信心