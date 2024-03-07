女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然

母盼病例入教材 研向醫局索償

事主李凱盈（終年27歲）生前為自由工作者，2020年11月7日送往北區醫院，原定11月10日出院，於藥房等候時因頭暈氣喘再度入院，至11月13日不治。研訊重點為事主於11月11日接受X光檢查，主診醫生判斷為胸腔感染而非肺栓塞；事主翌日晚上接受電腦掃描，醫生始發現肺栓塞症狀。

陪審倡牌板記錄檢查結果

醫院：會研究跟進

死因裁判官林希維昨引導陪審團，稱若陪審團接納事主死於肺栓塞，可裁定死於自然，否則裁定死因存疑。5人陪審團退庭商議後，裁定事主死於肺栓塞，並死於自然。陪審團向醫管局建議，日後醫生為病人做X光檢查等檢查方式後，不論是否在檢查中有所發現，都要將檢查結果記錄在牌板。

林官在休庭前慰問事主母親，稱明白過去她一直有事主陪伴，現在事主離世，法庭致予深切慰問，冀研訊能令家屬了解事發經過。事主母親麥燕冰在庭外表示，女兒11月11日接受X光檢查，醫生沒將檢查結果妥善記下，覺得「有些少遺憾」，而女兒年紀尚輕就有肺栓塞，冀醫生加強對肺栓塞的警覺。麥稱會諮詢法律意見，考慮會否向醫管局索償。

北區醫院稱知悉死因庭裁決，會仔細研究及積極跟進陪審團建議。院方又說，急性肺栓塞是嚴重致命疾病，院方已按病人臨牀情况檢查及治療，對病人不幸離世感難過。

【案件編號：CCDI 1123/21】

（死因研訊）