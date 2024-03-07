楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真

楊清奇昨形容《蘋果》評論版較開放，他2015年接管時，上任主管交代評論版只有3項基本原則：一是支持政治上的民主，二是支持經濟市場化，三是不支持「港獨」。

評論版原則：撐民主反港獨

楊憶述2016年黎提出一份建議作者名單，令楊與其他員工吃驚，因名單出現數名建制派領袖人物，楊記得名單中有兩人屬現任行會成員，但楊沒在庭上說出兩人名字。楊認為從當年建議作者名單可見，黎想論壇變得多元化，反而楊與其他員工覺得黎「係咪天真咗？」，因建制派人物不可能為《蘋果》撰文。

事後楊清奇與同事聯絡建議名單中載列的人物，無一成功。楊稱當時黎智英與名單上其中一人「有偈傾」，「佢自己搵嗰個人寫稿，但最終一樣唔成功」。2016年至2017年間還有小量建制派政黨人士在《蘋果》撰文，2019年後悉數消失，故楊認為2018年後為黎立場轉趨激進的轉捩點。其後黎向楊推介的作者包括區家麟及「一劍飄塵」。

「老闆轉過嚟」的稿沒問題必刊

楊又稱，2020年黎收到一份來信兼投稿，發信人自稱「小华」及稱呼黎為「智英叔」，批評中共肆無忌憚，並附上一篇〈簡評習近平執政政策的風格〉文章，盼向評論版投稿。楊續稱，當時黎將信及投稿一併轉交給他，「因為係老闆轉過嚟，雖然佢（黎）話自己冇睇過」，但若投稿沒問題，他就一定要刊登，故他校對該投稿後刊登出來。

同樣情况還有黎曾收到一封讀者來信就評論版給意見，並向楊稱「值得參考」。楊讀信後猶豫讀者是針對評論版還是副刊，因讀者提到的是副刊作者名稱，最終楊刊登該信，亦沒通知黎，因「佢（黎）睇報紙睇得好實，如果有登，佢自己會睇到，唔需要我再報告佢」。

稱社評寫手要跟黎觀點

楊又稱，社評代表報社立場，寫手則「要跟從報館嘅基本立場」、「可以講係留意黎生嘅立場同觀點」（見另稿），故2019年反修例期間「幾個社評寫手嘅觀點都冇好大分別，都係支持抗爭，希望政府收回逃犯條例」，此立場與黎在專欄呼籲市民上街、支持制裁的立場一致。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）