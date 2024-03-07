啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令

勞工處發現部分竹棚架存在結構安全隱患，可能會導致竹棚架倒塌，另部分承建商並沒有採取足夠步驟，例如沒有提供安全工作台及沒有提供安全進出途徑，防止工人從高處墮下。

馮祥記清盤百工友求助 共欠逾1.5億

另外，逾40年歷史的老牌承建商馮祥記集團上周五宣布因資金周轉問題進入清盤程序。香港建造業總工會昨表示，馮祥記現時有9個私人發展項目，截至前日下午5時，共接到近百名工友求助，包括公司直屬員工、20多間分判商及工人，涉及被拖欠金額逾1.5億元。

二判公司負責人張先生稱，馮祥記6至7年前開始拖欠工程費，至今被欠款共7100萬元，涉及17個地盤，其中已完工的觀塘「自由空間」更是「一元工程費都未收過」。他說，公司已墊支約100名工人的薪金，沙及160萬元。

總工會認為拖糧屢見不鮮，說明政府去年11月下旬提出的《建造業付款保障條例》草案迫切及重要，促請立法會盡快通過條例，另要求勞工處成立工作小組處理馮祥記清盤的影響。