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港聞二

計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標

【明報專訊】聯合醫院去年2月手術燈倒塌事故後，醫管局擬修改投標制度，將承辦商過往欠佳表現納入評分，該局回覆本報稱，新制度今年1月底起實施。本報翻查局方招標結果，發現聯院手術燈供應及維修商Getinge去年12月、即舊制度下兩度中標，供應呼吸機和手術枱，合約共涉近2000萬元。立法會醫衛界議員林哲玄質疑投標制度修改緩慢，關注局方有否信心該承辦商維修保養達標，冀提供客觀指標作監察。

聯院墜燈事故後，醫管局多次表明不滿Getinge表現，惟其後被揭向其批出3份總值835萬元醫療儀器合約。該局去年9月起禁止該承辦商投標天花懸吊醫療儀器項目，為期一年，並稱會在投標制度加入新評分標準，考慮承辦商以往表現。

總值2000萬 醫局稱兩約不屬懸吊儀器

醫管局最新資料顯示，去年12月13日向「Getinge Group Hong Kong Limited」批出涉372萬元合約，向聯院深切治療部供應呼吸機；同月19日向其批出涉1621萬元合約，涵蓋未來兩年該局手術枱供應。

醫管局回覆本報稱該兩份標書不屬懸吊儀器，分別去年6月30日和9月11日展開招標；新投標制度今年1月底實施，以加強監管及確保投標質素。該局重申非常不滿該承辦商表現，對方已承諾須按生產商指引維修，局方亦會加強監管承辦商；承辦商去年12月初完成醫管局要求的最終賠償，惟涉保密協議，不宜透露細節。

病人連線：不解舊制不看往績

香港病人政策連線主席林志釉稱，招標考慮過往表現是基本要求，不解以往為何無此準則，又稱聯院事故源於維修保養問題，關乎承辦商管理和經驗，不單影響懸掛儀器，醫管局應以同一把尺檢視該公司所有投標，並交代對方如何確保將安全置於首位。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，事隔近一年才修改制度「似乎遲了」，現已無法推翻招標結果，而該承辦商有誠信問題，影響所有儀器保養和風險匯報，冀局方向其了解有何措施保證質素。

林哲玄：供應商選擇不多

去年獲委任檢討醫管局設施與儀器安全的林哲玄稱，醫療儀器供應商選擇不多，Getinge規模龐大，相信醫管局須平衡禁其投標有否其他取代選項。對於該承辦商承諾按指引維修，他認為「等於我以後去完廁所會洗手，做番就覺得乖」，不足釋除疑慮，冀醫管局交代有何維修保養客觀指標，例如人員資歷、保養間距。

廣華醫院新大樓去年11月被揭電線槽鍍層不達標，醫管局回覆稱同月已向承建商發出法律函件，保留追究違約權利，正商討可行補救措施，未有證據顯示初步檢測涉及人為疏忽或欺詐。

相關字詞﹕林哲玄 廣華醫院 彭鴻昌 林志釉 招標 手術燈 聯合醫院 醫管局

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