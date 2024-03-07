首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便

周霽：續有惠港政策

周霽昨列席港區人大代表團會議時表示，黨中央心繫香港，故開放兩個自由行內地城市，強調還有一系列優惠政策支持香港，但要先試驗基礎設施，指容納需要過程，是互動的。

文體旅局長楊潤雄下周二及三（12及13日）將先後訪問西安及青島，與省市領導會面，並出席由香港旅發局為當地旅遊業界舉辦的簡報會。

綜合內地媒體報道，西安市出入境辦證大廳昨早有20多名市民正等候辦理出入境事宜，其中多人準備辦理往來港澳個人旅遊簽注。首名完成簽注的王女士表示她和家人喜歡旅遊，以往到港澳旅遊需按旅遊團的時間確定出行計劃，「現在方便多了……打算今年暑假帶家人去香港和澳門旅遊」。

青島旅行社總經理王坤接受訪問時稱，出入境辦理機可自助辦理自由行簽注，毋須網上預約，只要攜帶證件按流程辦理，等候約5分鐘便能「出證」。他稱首批赴港自由行的6名青島遊客最快昨傍晚抵港，旅行社推薦很多景點，如維港、廟街夜市等。

青島旅社盼港推機票優惠

青島中僑旅行社張笑男表示，今年已有不少青島赴港澳遊客，透過旅行社制定旅遊路線；兩市開放自由行後，有人詢問團簽和個人簽分別。張指香港物價偏高，期望日後香港推出更多優惠，「作為旅遊從業者來說，最大的優惠政策還是機票」。

旅發局稱機場旅客諮詢中心昨歡迎首批青島個人遊旅客，送上禮包，包括「香港夜饗樂」餐飲消費券、Hello Hong Kong主題八達通卡等，總值數百元。

（2024全國兩會）