首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便

【明報專訊】西安和青島的旅客昨起可申請自由行簽證來港，每次可逗留不超過7天。港澳辦常務副主任周霽昨在北京表示，只新增兩個自由行城市，是要試驗香港基礎設施的容納能力，包括通關、住宿等，透露仍會有一系列優惠政策挺港。昨是新增兩自由行城市首日，傍晚首批6名來自青島的自由行旅客抵港，旅發局到機場歡迎，送上禮包。
周霽：續有惠港政策
周霽昨列席港區人大代表團會議時表示，黨中央心繫香港，故開放兩個自由行內地城市，強調還有一系列優惠政策支持香港，但要先試驗基礎設施，指容納需要過程，是互動的。
文體旅局長楊潤雄下周二及三（12及13日）將先後訪問西安及青島，與省市領導會面，並出席由香港旅發局為當地旅遊業界舉辦的簡報會。
綜合內地媒體報道，西安市出入境辦證大廳昨早有20多名市民正等候辦理出入境事宜，其中多人準備辦理往來港澳個人旅遊簽注。首名完成簽注的王女士表示她和家人喜歡旅遊，以往到港澳旅遊需按旅遊團的時間確定出行計劃，「現在方便多了……打算今年暑假帶家人去香港和澳門旅遊」。
青島旅行社總經理王坤接受訪問時稱，出入境辦理機可自助辦理自由行簽注，毋須網上預約，只要攜帶證件按流程辦理，等候約5分鐘便能「出證」。他稱首批赴港自由行的6名青島遊客最快昨傍晚抵港，旅行社推薦很多景點，如維港、廟街夜市等。
青島旅社盼港推機票優惠
青島中僑旅行社張笑男表示，今年已有不少青島赴港澳遊客，透過旅行社制定旅遊路線；兩市開放自由行後，有人詢問團簽和個人簽分別。張指香港物價偏高，期望日後香港推出更多優惠，「作為旅遊從業者來說，最大的優惠政策還是機票」。
旅發局稱機場旅客諮詢中心昨歡迎首批青島個人遊旅客，送上禮包，包括「香港夜饗樂」餐飲消費券、Hello Hong Kong主題八達通卡等，總值數百元。