去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放

明報記者 馮樂琳 北京報道

綜合與會者消息，丁薛祥先談及國家總理李強的政府工作報告內容，提到國家經濟增長達5.2%屬世界前列，指出中央方針以人民為本，其後肯定特區政府的工作，例如成立「解決劏房問題工作組」展現擔當。

「不要搞政治」 要顧民生

至於對未來工作及經濟發展的期望，全國政協兼立法會議員蘇長荣表示，丁薛祥在會上提到香港「不要天天搞政治」，而要發展經濟、改善民生、辦實事，並要求委員要有好的理念，也要具體，並配合政府施政、加強溝通。

全國政協、中大工程學院副院長（外務）黃錦輝表示，丁在會上提到國家經濟增長屬世界前列，希望香港突顯自身價值和特長，盡快融入國家發展，強調支持鞏固香港作為金融國際金融中心、航運中心、創科中心的地位，以及普通法的制度。

發展須「做好一些」

全國政協常委何超瓊在會後向傳媒表示，丁在會上鼓勵港澳政協，尤其在經濟發展上要再做好一些，在融入國家發展大局中發揮好自己優勢。另一政協常委林建岳表示，丁十分熟悉和關心香港，表達了中央對香港的支持，並談到香港保持國際化特色，加強金融中心建設，就會發展得好。

會議由全國政協副主席梁振英主持，其他與會者包括中央港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄等。會議內容包括討論政府工作報告及審議政協工作報告。在公開採訪時段，來自香港的政協常委龔俊龍及澳門政協柯嵐有份發言。據悉會上發言的代表還有香港再出發大聯盟發起人之一屠海鳴、中銀副董事長兼總裁孫煜及小提琴家姚鈺。

（2024全國兩會）