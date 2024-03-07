公屋輪候時間續反彈 房委稱近年供應少

指公屋簡屋到位可望回落

房委會資助房屋小組委員柯創盛認為，公屋平均輪候時間回升受不可控制因素影響，但相信隨着未來公屋及簡約公屋「到位」，輪候時間可望再次回落。

公屋輪候冊截至去年12月底約有12.94萬宗一般申請，以及約9.23萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。房署表示，去年獲安置的1.37萬宗一般申請中，約800個涉新單位，其餘1.29萬伙均為翻新單位，大多位於市區或擴展市區，相關申請者輪候時間一般較長，當獲編配入住後，較長輪候時間便反映在最新平均輪候時間中，令隨後數季平均輪候時間上升。

此外，房署表示由於「精進建築」2022年9月致命工業意外，以致相關工程項目需全面停止地盤天秤運作以檢測，引致工程延誤。當中葵涌麗瑤邨819個單位入伙日期，由原來預計去年第三季延至第四季；另大埔富蝶邨6776個單位原本去年第四季入伙，亦因工程延誤要在今年首季才開始入伙，有關延誤推高公屋整體平均輪候時間。