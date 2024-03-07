明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公屋輪候時間續反彈 房委稱近年供應少

【明報專訊】公屋平均輪候時間持續反彈，房委會昨公布截至去年12月底一般申請者平均輪候5.8年，較9月底延長0.2年（約兩個半月）；長者一人申請者平均輪候4年，亦較9月底延長0.1年（約一個多月）。房委會指平均輪候時間上升，主要因為去年是近年公屋產量最低一年，而去年首3季可供編配單位數目偏低的影響，會持續在之後數季度的平均輪候時間反映。惟房委會重申平均輪候時間6年封頂目標不變，亦有信心綜合輪候時間在2026至27年度回落到4年半。

指公屋簡屋到位可望回落

房委會資助房屋小組委員柯創盛認為，公屋平均輪候時間回升受不可控制因素影響，但相信隨着未來公屋及簡約公屋「到位」，輪候時間可望再次回落。

公屋輪候冊截至去年12月底約有12.94萬宗一般申請，以及約9.23萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。房署表示，去年獲安置的1.37萬宗一般申請中，約800個涉新單位，其餘1.29萬伙均為翻新單位，大多位於市區或擴展市區，相關申請者輪候時間一般較長，當獲編配入住後，較長輪候時間便反映在最新平均輪候時間中，令隨後數季平均輪候時間上升。

此外，房署表示由於「精進建築」2022年9月致命工業意外，以致相關工程項目需全面停止地盤天秤運作以檢測，引致工程延誤。當中葵涌麗瑤邨819個單位入伙日期，由原來預計去年第三季延至第四季；另大埔富蝶邨6776個單位原本去年第四季入伙，亦因工程延誤要在今年首季才開始入伙，有關延誤推高公屋整體平均輪候時間。

上 / 下一篇新聞

大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔
大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔
認青年失業率高 陳茂波：有提供資助配對人才
認青年失業率高 陳茂波：有提供資助配對人才
限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序
限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序
40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」
40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」
租管逾兩年劏房租續升 議員社協促訂起始租金
租管逾兩年劏房租續升 議員社協促訂起始租金
去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放
去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放
首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便
首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便
4警先後核對身分 查手帶看樣貌 掉包越柙案 兩犯囚24及30月
4警先後核對身分 查手帶看樣貌 掉包越柙案 兩犯囚24及30月
7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉
7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉
越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月
越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月
計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標
計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標
紮鐵工地盤暈倒不治 女兒盼僱主聯絡協助
紮鐵工地盤暈倒不治 女兒盼僱主聯絡協助
啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令
啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令
鐵騎士遭連環撞斃 兩車不顧而去
鐵騎士遭連環撞斃 兩車不顧而去
楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真
楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真
遭作者投訴壓稿 無視後捱張劍虹罵
遭作者投訴壓稿 無視後捱張劍虹罵
女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然
女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然
練高空拯救 消防10米高處墮地
練高空拯救 消防10米高處墮地
【Emily】飲茅台睇變臉騷 高球明星食盆菜 林健鋒話好受落
【Emily】飲茅台睇變臉騷 高球明星食盆菜 林健鋒話好受落
【Emily】港區人代開會 內媒圍訪霍啟剛
【Emily】港區人代開會 內媒圍訪霍啟剛
【Emily】海事處長退休前休假 未見公布
【Emily】海事處長退休前休假 未見公布
【Emily】火場救7貓 兩消防局獲PETA愛心獎
【Emily】火場救7貓 兩消防局獲PETA愛心獎
【Emily】七成受訪女性唔諗住生 勞聯倡增支援
【Emily】七成受訪女性唔諗住生 勞聯倡增支援
【Emily】海洋公園鱷魚新居 下周六起開放
【Emily】海洋公園鱷魚新居 下周六起開放