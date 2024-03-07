租管逾兩年劏房租續升 議員社協促訂起始租金

房屋局向立法會提交文件，引述差估署分析租賃期於2022年1月1日法例生效至今年1月底期間、合共22,466份有效及屬分間單位的租賃資料，約六成劏房位於九龍，近六成面積小於13平方米。

逾九成樓齡逾50 11%月租逾8000

租金方面，全港劏房月租中位數5100元，其中2000元以下租金的僅0.2%，逾45%月租介乎4000至6000元，11.2%月租為8000元以上。倘以18區劃分，截至去年第三季除離島無統計資料外，其餘17區以灣仔劏房月租中位數最高，達7500元；其次為中西區及沙田，分別是6800和6700元。港島、九龍及新界劏房月租中位數分別為6600、5000及4700元，前兩者均比去年公布同類統計資料上升。

房屋局稱，差估署近月相應提高執法力度，檢控數字逐步提升，截至上月底識別2941宗業主涉嫌違例個案，其中153宗成功檢控，罰款介乎500至1.86萬元，合共約29萬元。差估署亦向1408名有租賃通知書問題的業主發警告信，正調查當中735宗，並就另29宗徵詢律政司意見，決定是否採取進一步法律行動。局方稱，「解決劏房問題」工作組已委託顧問公司，走訪全港劏房戶收集數據，了解現存劏房及相關住戶最新情况。

立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜稱，灣仔、中西區劏房租金中位數偏高，反映地區供求因素，認為當局要交代推行起始租金對市場的影響，以便立法會盡快研究是否設立。委員會成員梁文廣支持盡快引入起始租金，保障劏房戶權益。社區組織協會副主任施麗珊指出，不少劏房租約於實施租管前簽訂，故租金仍偏高，現時租管未設起始租金，更令租金只加不減，促政府盡快引入。