明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

租管逾兩年劏房租續升 議員社協促訂起始租金

【明報專訊】劏房租務管制法例實施逾兩年，政府根據逾2.2萬個劏房的租賃通知書（表格AR2）資料，發現九成劏房位於樓齡逾50年舊樓，月租中位數為5100元；18區中，灣仔劏房月租中位數最高，達7500元。逾11%劏房月租達8000元或以上，而港島及九龍區劏房月租中位數均較去年公布的數字高。有立法會議員指最新數據反映劏房租金在實施租管後仍見升浪，認為有需要研究訂立起始租金水平。

房屋局向立法會提交文件，引述差估署分析租賃期於2022年1月1日法例生效至今年1月底期間、合共22,466份有效及屬分間單位的租賃資料，約六成劏房位於九龍，近六成面積小於13平方米。

逾九成樓齡逾50 11%月租逾8000

租金方面，全港劏房月租中位數5100元，其中2000元以下租金的僅0.2%，逾45%月租介乎4000至6000元，11.2%月租為8000元以上。倘以18區劃分，截至去年第三季除離島無統計資料外，其餘17區以灣仔劏房月租中位數最高，達7500元；其次為中西區及沙田，分別是6800和6700元。港島、九龍及新界劏房月租中位數分別為6600、5000及4700元，前兩者均比去年公布同類統計資料上升。

房屋局稱，差估署近月相應提高執法力度，檢控數字逐步提升，截至上月底識別2941宗業主涉嫌違例個案，其中153宗成功檢控，罰款介乎500至1.86萬元，合共約29萬元。差估署亦向1408名有租賃通知書問題的業主發警告信，正調查當中735宗，並就另29宗徵詢律政司意見，決定是否採取進一步法律行動。局方稱，「解決劏房問題」工作組已委託顧問公司，走訪全港劏房戶收集數據，了解現存劏房及相關住戶最新情况。

立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜稱，灣仔、中西區劏房租金中位數偏高，反映地區供求因素，認為當局要交代推行起始租金對市場的影響，以便立法會盡快研究是否設立。委員會成員梁文廣支持盡快引入起始租金，保障劏房戶權益。社區組織協會副主任施麗珊指出，不少劏房租約於實施租管前簽訂，故租金仍偏高，現時租管未設起始租金，更令租金只加不減，促政府盡快引入。

上 / 下一篇新聞

大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔
大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔
認青年失業率高 陳茂波：有提供資助配對人才
認青年失業率高 陳茂波：有提供資助配對人才
限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序
限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序
40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」
40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」
公屋輪候時間續反彈 房委稱近年供應少
公屋輪候時間續反彈 房委稱近年供應少
去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放
去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放
首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便
首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便
4警先後核對身分 查手帶看樣貌 掉包越柙案 兩犯囚24及30月
4警先後核對身分 查手帶看樣貌 掉包越柙案 兩犯囚24及30月
7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉
7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉
越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月
越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月
計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標
計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標
紮鐵工地盤暈倒不治 女兒盼僱主聯絡協助
紮鐵工地盤暈倒不治 女兒盼僱主聯絡協助
啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令
啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令
鐵騎士遭連環撞斃 兩車不顧而去
鐵騎士遭連環撞斃 兩車不顧而去
楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真
楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真
遭作者投訴壓稿 無視後捱張劍虹罵
遭作者投訴壓稿 無視後捱張劍虹罵
女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然
女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然
練高空拯救 消防10米高處墮地
練高空拯救 消防10米高處墮地
【Emily】飲茅台睇變臉騷 高球明星食盆菜 林健鋒話好受落
【Emily】飲茅台睇變臉騷 高球明星食盆菜 林健鋒話好受落
【Emily】港區人代開會 內媒圍訪霍啟剛
【Emily】港區人代開會 內媒圍訪霍啟剛
【Emily】海事處長退休前休假 未見公布
【Emily】海事處長退休前休假 未見公布
【Emily】火場救7貓 兩消防局獲PETA愛心獎
【Emily】火場救7貓 兩消防局獲PETA愛心獎
【Emily】七成受訪女性唔諗住生 勞聯倡增支援
【Emily】七成受訪女性唔諗住生 勞聯倡增支援
【Emily】海洋公園鱷魚新居 下周六起開放
【Emily】海洋公園鱷魚新居 下周六起開放