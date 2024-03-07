40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」

2月29日是大坑西邨商舖遷出限期的最後一日，李先生下午交回鑰匙、拉下鐵閘後，眼鏡店正式關門大吉。他說，由於管理該邨的平民屋宇，未有另外安排舖位予商舖，亦沒有搬遷津貼、重建後優先遷回等措施，幸好朋友幫助，他在與大坑西邨一街之隔的南山邨覓得舖位，現正裝修中，相信能繼續為區內老顧客服務。他又說，要離開做了40多年的舖頭，感到不捨，「很多街坊都問我們會搬去哪兒，又希望別離他們太遠，不然便要走很遠才能修理眼鏡」。

至於矚目的霓虹招牌，李先生表示已捐贈給霓虹保育組織「霓虹交匯」保育，若有機會重返大坑西邨開店，希望重新亮起霓虹招牌。但他認為重建後發展商或希望讓較高檔的連鎖店進駐商場，未必歡迎小店。他稱曾詢問平民屋宇重建後可否優先遷回，但遭拒絕。他透露舖位租金不到一萬元，與即將搬入的南山邨差不多。

租戶全交吉 詢優先遷回遭拒

同日「交吉」的還有大昌眼鏡旁的自柔電器公司，員工表示開業只有6年，形容重建退租商舖沒「着數」，未透露有否覓得新舖位，只說將會退休。

平民屋宇回覆稱，全部商舖租戶已於2月29日或之前如期交回舖位，並豁免6個月租，但無回應會否考慮讓原商舖優先進駐。