40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」

【明報專訊】建於1960年代的大坑西邨將重建，說再見的除了居民，還有邨內商舖。經營40多年老店大昌眼鏡中心，上方巨型眼鏡霓虹招牌，曾在每個晚上亮起光管，像是一對綠色的眼睛見證附近居民成長，是石硤尾地標之一。不過本報記者上月29日實地所見，霓虹光管已被拆掉，剩下光禿禿的字樣底板，不時有途人駐足觀望。眼鏡店東李先生說，將來如有幸重回大坑西邨營業，冀可讓這雙眼睛能夠「重現光明」。
2月29日是大坑西邨商舖遷出限期的最後一日，李先生下午交回鑰匙、拉下鐵閘後，眼鏡店正式關門大吉。他說，由於管理該邨的平民屋宇，未有另外安排舖位予商舖，亦沒有搬遷津貼、重建後優先遷回等措施，幸好朋友幫助，他在與大坑西邨一街之隔的南山邨覓得舖位，現正裝修中，相信能繼續為區內老顧客服務。他又說，要離開做了40多年的舖頭，感到不捨，「很多街坊都問我們會搬去哪兒，又希望別離他們太遠，不然便要走很遠才能修理眼鏡」。
至於矚目的霓虹招牌，李先生表示已捐贈給霓虹保育組織「霓虹交匯」保育，若有機會重返大坑西邨開店，希望重新亮起霓虹招牌。但他認為重建後發展商或希望讓較高檔的連鎖店進駐商場，未必歡迎小店。他稱曾詢問平民屋宇重建後可否優先遷回，但遭拒絕。他透露舖位租金不到一萬元，與即將搬入的南山邨差不多。
租戶全交吉 詢優先遷回遭拒
同日「交吉」的還有大昌眼鏡旁的自柔電器公司，員工表示開業只有6年，形容重建退租商舖沒「着數」，未透露有否覓得新舖位，只說將會退休。
平民屋宇回覆稱，全部商舖租戶已於2月29日或之前如期交回舖位，並豁免6個月租，但無回應會否考慮讓原商舖優先進駐。