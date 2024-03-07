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限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序

【明報專訊】本港最後一個私營出租屋邨大坑西邨重建在即，下周五（15日）是香港平民屋宇有限公司宣布的搬遷「死線」，惟至上周不少居民仍未遷出，包括徬徨等候編配過渡房屋、不滿搬遷方案正申請法援抗辯者等。平民屋宇表示，截至前日（5日）已收回約八成單位、即約1290伙，約110戶已預約限期前交回單位；其餘約200戶當中，約120戶已獲編配過渡屋或公屋，但未能在限期前準備就緒，平民屋宇會酌情按個案延後交樓期限，但未透露居民何時會全數遷出，只稱有信心於5年內完成重建。

明報記者 李淑瑤

未透露全數遷出時間 前區議員料需多3月

平民屋宇昨回覆查詢稱，全邨1600個住宅單位中，約120戶仍等候遷至已獲編配的過渡房屋或公屋，未能如期3月15日遷出；約60戶未向管理處預約交回單位，未能掌握當中多少戶未遷出；另向約20戶未同意交回單位的居民啟動法律程序。

本報記者上周四（2月29日）到大坑西邨觀察，石硤尾港鐵站外的鐵馬掛有不少居民發起的橫額，標語主要是表達對重建和安置方案的不滿。民樂樓地下對出晾起一行寫上紅色「慘」字的白衫，以及一張寫有「平民屋宇大騙子」等字句的白牀褥。當日距離搬遷「死線」剩餘兩周，每幢樓的樓梯均見上上落落、不斷來回搬運行李的人，樓梯平台放着丟棄家俬和雜物，樓層間有職員驗收居民交回的單位。邨內大街上亦見有居民氣定神閒坐在長椅上。

過渡屋「未整好」 長期病獨居老人嘆租屋難

住在民安樓、82歲居民廖惠貞患腦退化症和關節炎，常到醫院覆診。她已簽署退租協議並申請過渡房屋，但遲遲未獲編配，一直被告知「間屋未整好」，另申請體恤安置，卻被指其醫療報告不是由公立醫院發出，申請被拒。她慨嘆作為獨居、患長期病的老人，很難找到單位租住，欲搬與兒子同住，但怕與媳婦相處不來。她說看着鄰居一個個搬走，現在除了等候，沒什麼可做。

平民屋宇稱，委派的駐邨社工隊共協助近200戶申請過渡房屋，逾130戶獲批；其餘70戶，據了解部分因選擇競爭較激烈的項目而未能成功，另有數戶近日才接受重建安排，其過渡房屋申請仍處理中，社工隊亦已同步協助這些住戶尋覓其他居所。不過平民屋宇未透露仍等候編配單位的居民最遲須何時遷出。

社署回覆稱，截至3月4日，因大坑西邨重建而向社署尋求推薦體恤安置的個案共37宗，當中已獲社署推薦個案共18宗，自行撤回要求共6宗，其餘13宗仍在處理。前深水埗區議員譚國僑指部分居民最近才申請過渡房屋和體恤安置，預計全數遷出需至少多3個月時間。

2004年接任大坑西邨居民權益關注組主席的歐陽潔珍，過去一直幫助有需要街坊，常舉辦導賞團，亦曾帶領居民反對安置方案。不過她上月初已無奈簽署退租協議，關鍵原因是不斷收到律師信、法庭信、恐嚇信等而不堪壓力，現正等候編配過渡房屋。她說沒後悔簽下協議，「決定了就不要回頭看」。

有居民申法援 司法覆核重建計劃

合資格回遷的住戶可按成員人數獲54萬至186萬元租金津貼，以支付重建完成前所需的租金開支。有指數十萬元津貼看似不錯，歐陽潔珍反駁指這些錢是用來交租，並非「着數」，平均每月不足萬元的租金預算，對很多已退休長者是困難的。

堅拒妥協搬遷的居民周德榮則表示，目前與約10名居民申請法援，獲批後就會申請司法覆核重建計劃，包括審視回遷條款、搬遷方案等，若不批也會上訴自辯。他指摘平民屋宇沒做好妥善安置，亦質疑重建未能如期5年後落成。

市建局回覆稱，大坑西邨居民遷出後，將展開拆卸和平整地盤工作，預計約5年建造項目，具體時間視乎居民遷出進度。

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