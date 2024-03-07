認青年失業率高 陳茂波：有提供資助配對人才

晤240青年 30人發問6為子弟校學生

節目時間長約1小時15分鐘，約30人在主持安排下獲機會發問，提問者不少來自各區的中學生，當中6名來自深圳香港培僑書院龍華信義學校，部分以普通話提問。

青年上流問題及高樓價不利年輕人生育等，是部分提問學生焦點，有學生對於政府宣布撤辣，憂慮令樓價貴上加貴，問有否措施遏抑樓價。亦有中學生留意到青年失業率較整體失業率高，關注政府如何鼓勵青年投身職場。

挽生育「一步步做」 「做應做的事」穩樓價

陳茂波表示，政府有從多方面鼓勵生育，包括設薪俸稅免稅額、2萬元生育津貼、優先輪候公屋等，「會一步步做」；至於樓價會否因撤辣上升則有待觀察，強調需要時政府可隨時「做應做的事」。他承認青年失業率較高，稱初畢業求職或較難，當局有提供資助配對人才。

有來自深圳的學生關注在內地就業須繳納的個人所得稅較香港高，特區政府有否措施鼓勵港青到內地就業等。陳茂波解釋，香港與大灣區屬不同法律管轄區，稅務安排不同，但在部分地方如前海設稅務優惠政策，便利港人北上就業。他希望青年選擇就業前景時，考慮稅後收入之餘，亦要考慮哪裏發展機會大，應裝備自己可隨時在香港、內地、歐美甚至東南亞工作。

有深圳學生稱，特區政府推出高端人才通行證計劃及優秀人才入境計劃下，有大量工作者要往返深港，問會否為他們提供額外交通補貼，降低「地域流動成本」；另有內地學生問何時放寬深圳居民「一周一行」至「一簽多行」安排。陳茂波稱，沒打算設相關交通補貼，至於「一簽多行」則是政府爭取的目標。

（2024/25預算案）