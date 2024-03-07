明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

認青年失業率高 陳茂波：有提供資助配對人才

【明報專訊】財政司長陳茂波昨出席青協節目《預算案ONLINE@M21》，在石排灣商場與約240名青年包括中學生、大學生及在職青年，就新一份《財政預算案》等議題交流。在場共約30名青年發問，涵蓋多個範疇，包括樓價、青年失業、公共財政等，有中學生問陳「未來要做政府工有何要準備」、作為「出色的政府官員」有何條件，陳寄語學生中英文能力要好，「對時事了解、對香港問題的思考，會有很大幫助」。

晤240青年 30人發問6為子弟校學生

節目時間長約1小時15分鐘，約30人在主持安排下獲機會發問，提問者不少來自各區的中學生，當中6名來自深圳香港培僑書院龍華信義學校，部分以普通話提問。

青年上流問題及高樓價不利年輕人生育等，是部分提問學生焦點，有學生對於政府宣布撤辣，憂慮令樓價貴上加貴，問有否措施遏抑樓價。亦有中學生留意到青年失業率較整體失業率高，關注政府如何鼓勵青年投身職場。

挽生育「一步步做」 「做應做的事」穩樓價

陳茂波表示，政府有從多方面鼓勵生育，包括設薪俸稅免稅額、2萬元生育津貼、優先輪候公屋等，「會一步步做」；至於樓價會否因撤辣上升則有待觀察，強調需要時政府可隨時「做應做的事」。他承認青年失業率較高，稱初畢業求職或較難，當局有提供資助配對人才。

有來自深圳的學生關注在內地就業須繳納的個人所得稅較香港高，特區政府有否措施鼓勵港青到內地就業等。陳茂波解釋，香港與大灣區屬不同法律管轄區，稅務安排不同，但在部分地方如前海設稅務優惠政策，便利港人北上就業。他希望青年選擇就業前景時，考慮稅後收入之餘，亦要考慮哪裏發展機會大，應裝備自己可隨時在香港、內地、歐美甚至東南亞工作。

有深圳學生稱，特區政府推出高端人才通行證計劃及優秀人才入境計劃下，有大量工作者要往返深港，問會否為他們提供額外交通補貼，降低「地域流動成本」；另有內地學生問何時放寬深圳居民「一周一行」至「一簽多行」安排。陳茂波稱，沒打算設相關交通補貼，至於「一簽多行」則是政府爭取的目標。

（2024/25預算案）

上 / 下一篇新聞

大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔
大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔
限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序
限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序
40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」
40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」
租管逾兩年劏房租續升 議員社協促訂起始租金
租管逾兩年劏房租續升 議員社協促訂起始租金
公屋輪候時間續反彈 房委稱近年供應少
公屋輪候時間續反彈 房委稱近年供應少
去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放
去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放
首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便
首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便
4警先後核對身分 查手帶看樣貌 掉包越柙案 兩犯囚24及30月
4警先後核對身分 查手帶看樣貌 掉包越柙案 兩犯囚24及30月
7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉
7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉
越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月
越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月
計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標
計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標
紮鐵工地盤暈倒不治 女兒盼僱主聯絡協助
紮鐵工地盤暈倒不治 女兒盼僱主聯絡協助
啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令
啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令
鐵騎士遭連環撞斃 兩車不顧而去
鐵騎士遭連環撞斃 兩車不顧而去
楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真
楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真
遭作者投訴壓稿 無視後捱張劍虹罵
遭作者投訴壓稿 無視後捱張劍虹罵
女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然
女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然
練高空拯救 消防10米高處墮地
練高空拯救 消防10米高處墮地
【Emily】飲茅台睇變臉騷 高球明星食盆菜 林健鋒話好受落
【Emily】飲茅台睇變臉騷 高球明星食盆菜 林健鋒話好受落
【Emily】港區人代開會 內媒圍訪霍啟剛
【Emily】港區人代開會 內媒圍訪霍啟剛
【Emily】海事處長退休前休假 未見公布
【Emily】海事處長退休前休假 未見公布
【Emily】火場救7貓 兩消防局獲PETA愛心獎
【Emily】火場救7貓 兩消防局獲PETA愛心獎
【Emily】七成受訪女性唔諗住生 勞聯倡增支援
【Emily】七成受訪女性唔諗住生 勞聯倡增支援
【Emily】海洋公園鱷魚新居 下周六起開放
【Emily】海洋公園鱷魚新居 下周六起開放