大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔

明報記者

勞福局和社署綜合回覆本報稱，考慮各因素及盡最大努力內部調配資源後，推出紓緩措施協助機構實施資源效率優化計劃，同時盡力減低對弱勢社群及營辦機構影響，決定豁免削減多個項目開支；紓緩安排由2026/27年度起計，每年財政影響約1.9億元，長期由社署承擔。

津助5000萬元為界 1/3機構須削

據悉，局方會上提出2024/25年度不削減全數177間非政府機構津助，2025/26和2026/27年度安排則以機構2024/25年度暫定撥款劃線。津助少於5000萬於該兩年度繼續不受影響，本應削減額由社署承擔；逾5000萬者則削減2%和3%，但若2023/24至2025/26年度完結時整筆撥款儲備超出營運開支25%，毋須如以往退回社署。勞福局和社署回覆稱退還安排於2026/27年度終結時恢復。

豁免17項目 勞福局：免動弱勢

消息稱有17個獲豁免削減的開支項目，包括寄養家庭津貼、為低收入家庭護老者提供生活津助計劃。

九龍樂善堂2023/24年度獲社署津助逾1.14億元，劉愛詩稱未來一年會重整資源應對，在營運成本節流，舉例今年有贊助商協助下更換LED燈，電費可減半，換算一年可省約60萬元，未來會循環保節能等減開支，強調不會影響服務。

同年度獲社署津助逾4億元的路德會社會服務處回覆稱，機構財政仍穩健，但不排除削減開支或影響財政及服務，正研究服務會否受影響。

狄志遠認為大型機構資源調動雖較易，但負擔亦較大，做法令大型機構百上加斤。他重申反對削減社福界開支，面對日益增加的精神健康、老齡化等問題，削減開支將影響服務質素，做法不恰當亦不理想。

身兼聖公會福利協會副主席的立法會議員管浩鳴估計資助只減幾個百分比「可以捱得到」，會動用儲備或捐款應付，甚至如人手自然流失或不招聘，業界願共渡難關，期望3年後可將資助調回原有水平，惟若經濟未好轉，協會或需調整服務。

小機構憂政府續財赤「難保我們」

獲津助少於5000萬元的香港失明人互聯會，總幹事盛李廉稱今次只針對大機構是進步，但憂慮政府赤字持續，「未必保得住我們」。

（2024/25預算案）

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