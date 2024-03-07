越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月

被告為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。辯方求情稱，本案不涉及警員收受利益，比同類型案件輕微。辯方提到，楊卓麟以一級榮譽修畢犯罪心理學課程，對警務工作充滿熱誠，因本案無法任職警員或投身紀律部隊，「初級公務員可能仲有機會」，盼法庭寬大處理。

官指兩警與黑幫素有接觸

料索片段必從中獲利

署理主任裁判官劉綺雲表示，兩名被告越權索取片段調查一宗傷人案，涉事傷者為三合會前坐館；除了警方關注，黑社會幫派亦可能留意事件。劉官指，如有幫派成員從片段知悉傷者受襲的經過，或會刻意製造事端，引致罪案發生和危害社會治安。

劉官強調，兩名被告案發時駐守反黑組，和黑社會人物素有接觸，兩人必然出於個人原因，不當使用閉路電視片段，從中獲取個人利益。即使無證據顯示兩人曾收受利益，或向第三者披露片段，劉官認為不減案情嚴重，「充其量反映警隊行動迅速」，兩人犯案翌日就被揭發。

劉官稱即時監禁是惟一恰當選項，兩人伙同犯案，故刑責相同，各以8個月監禁為量刑起點。劉官考慮兩人積極進修和獲警隊嘉許，減刑至7個月監禁。

【案件編號：KTCC1464/22】