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港聞

港聞二

7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉

【明報專訊】2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷與另6名男子被控暴動案，昨於區院續審。林卓廷自辯稱當時認為站內較安全，以為「無人咁大膽走去地鐵站咁公然打人」，形容是次襲擊超乎想像、前所未見。當林翻看有人遇襲片段，他憶述不敢出閘保護被襲巿民，表示抱歉並哽咽，並批評白衣人無所顧忌，而他卻未能阻止，「我嗰時覺得無力感好重，極其荒謬，香港唔應該係咁㗎嘛」，休庭時他用紙巾拭淚。

拒換衫免「無私顯見私」

被告林卓廷昨第二日自辯，他供稱當晚穿黑衫並偕民主黨冼卓嵐、莊榮輝在元朗站下車，現場氣氛緊張；站內擺放雜色衣服，有人籲勿穿黑衫，否則會被白衣人打。林覺得自己「太易認」而沒更衣，換衫「無私顯見私」。林稱，當時有指穿黑衫入元朗會有遇襲風險，加上有區議員曾提醒林，他只打算留在站內了解，亦相信警方正行動。被問到何以得知白衣人不會進入站內，林稱，以他認知西鐵站或地鐵站從未發生大型襲擊、比較安全，亦無人大膽如此公然打人，他說站內發生過零星衝突，但涉案襲擊超出其想像，規模是「香港歷史上前所未見」。

到達付費區，冼為林卓廷直播的片段可見地上有血，林稱已促警方打擊黑社會，以免「打大交」。林供稱獲悉有人持刀後，覺得危險並擔心惶恐，叫人不要出站，他強調欲緩和局勢，最重要是各人安全回家。現場有男子指時任立法會議員何君堯與白衣人在公園拍照，問林會否過去，林認為該人自覺「好勇」及挑戰他，林只勸對方冷靜。法官陳廣池聞言問，為何林不跟男子說「你咁勇，你自己去」，林表示「咁咪多條罪，煽惑佢喎我驚」。林稱想過，如果何認識那批人，或可叫何「㩒住」他們。

拒戴頭盔 不欲顯得有備而來

林續指，當時屢次警告欄外多名持棍的白衣人「唔好郁手」，又稱「好離譜」，他擔心一發不可收拾，讓對方知道被人「睇住」。林曾經被擲樽擊中腹部及腳踝，他說當時慌亂和覺得「好大鑊」，拉市民退後及舉手示意白衣人停止施襲。林另拒絕接過頭盔，不欲顯得他有備而來。

對於閘外有人受襲，林表示「我唔敢跳出去保護嗰個人囉，真係好抱歉，唉……」，其間他嘆氣並一度哽咽。林憶述「嗰下無力感非常之重」，他目睹許多市民被多人圍毆，而他做不到什麼阻止對方，起初他警告過白衣人不要動手，但沒有用，其後又以鏡頭拍攝阻嚇，惟白衣人「無所顧忌」、「耀武揚威」，他們沒戴口罩並在閉路電視覆蓋的元朗站內打人，令林覺得無力和荒謬。其後林提到一見到閘門打開，就馬上喝止白衣人不要進來，他又認出片段拍攝到何桂藍身穿傳媒反光背心在場。案件今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 林卓廷 721白衣人襲擊 元朗站

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