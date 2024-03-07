明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

4警先後核對身分 查手帶看樣貌 掉包越柙案 兩犯囚24及30月

【明報專訊】西九龍裁判法院去年4月發生「掉包」越柙案，一名被下令還押的販毒疑犯，於法院內的警察羈留倉內，與另一案件的被告調換身分，成功「保釋」離開法院。兩人昨於區域法院承認妨礙司法公正等共4罪，法官王詩麗斥責，兩人目無法紀，嚴重妨礙司法公正，判處兩人監禁30及24個月。案情揭示，先後有4名警員曾核對身分，包括檢查身分識別手帶及比對其持有身分證明文件上相片，均無發現出錯（見表）。

兩人認妨礙司法等4罪

兩名被告依次為陳樹華（38歲，廚師）及林景浩（26歲，侍應），同承認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，陳另承認各一項從合法覊留逃離罪及使用屬於他人的文件罪，林則另承認一項將文件轉讓給他人罪。

法官王詩麗判刑時透露，陳過往有7次案底，林則因襲擊罪被判監6星期。王官引述辯方求情時稱，陳因焦急找尋所涉毒品案閉路電視片段以證清白才犯下本案。林則獲知陳有黑社會背景，害怕被報復才答應交換身分。

王官判刑時指，兩被告共同犯案，當中涉及金額利益輸送，雖然林最終沒有獲得報酬，但兩人仍參與非法腐敗行為。王官斥兩人目無法紀，嚴重妨礙司法公正，若非警方在數天後拘捕涉販毒案的陳，陳便得以逃之夭夭，分別判陳監禁30個月，林監禁24個月。

識別手帶上書姓名

案發時，林正申請身分證，當時獲入境處發出一份附林照片的身分證明文件收據。案發於2023年4月10日，陳、林兩人各因販毒及襲擊罪，被解往西九龍裁判法院出庭，2人當時均戴着身分識別手帶，上面分別寫有兩人中文姓名及「M10」、「M4」代號。

下午近1時，警員為林辦理保釋手續，陳此時自稱林，並展示林獲發的保釋文件，涉案4名警員分別檢查手帶及發現完整無損，又比對陳的樣貌和林的身分證明收據上相片後，認為相似，最終讓陳離開。

陳要求掉包 允付兩萬元

離開18分鐘後警員發現

18分鐘後，有警員發現林仍在羈留倉，並要他出示身分證明文件，林稱已交給同倉犯人。同月13日，警方在油麻地拘捕陳。陳其後在警誡下稱，他與林交換手帶並調換身分，並承諾會給予2萬港元報酬。林則稱他同意陳的做法，並在陳離開羈留倉一分半鐘後，向警方稱在睡覺時遺失了手帶，而林也沒有收到報酬。

【案件編號：DCCC 612/23】

相關字詞﹕作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪 羈留倉 越柙 西九龍裁判法院

上 / 下一篇新聞

大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔
大NGO後年度起削津兩年 小型豁免 減2%至3% 機構稱有時間重整資源 議員批轉嫁負擔
認青年失業率高 陳茂波：有提供資助配對人才
認青年失業率高 陳茂波：有提供資助配對人才
限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序
限期前未獲過渡屋 大坑西准延交樓 平民屋宇稱逾八成準時遷出 20戶拒遷啟法律程序
40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」
40年霓虹招牌剩底板 眼鏡店盼「重現光明」
租管逾兩年劏房租續升 議員社協促訂起始租金
租管逾兩年劏房租續升 議員社協促訂起始租金
公屋輪候時間續反彈 房委稱近年供應少
公屋輪候時間續反彈 房委稱近年供應少
去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放
去年起掌港澳事務 首兩會晤港政協 丁薛祥籲保獨特優勢 貢獻國家開放
首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便
首批青島自由行客抵港 內媒引述西安客讚方便
7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉
7．21留站內 林卓廷稱以為安全 憶不敢出閘保護市民 哽咽致歉
越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月
越權索前坐館受襲片段 反黑兩警囚7月
計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標
計往績新制去年未生效 聯院塌燈建商仍中兩標
紮鐵工地盤暈倒不治 女兒盼僱主聯絡協助
紮鐵工地盤暈倒不治 女兒盼僱主聯絡協助
啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令
啟德塌棚後勞處巡查 14檢控6停工令
鐵騎士遭連環撞斃 兩車不顧而去
鐵騎士遭連環撞斃 兩車不顧而去
楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真
楊清奇：黎2016廣邀建制派撰文 有兩人為現任行會成員皆無果 員工感天真
遭作者投訴壓稿 無視後捱張劍虹罵
遭作者投訴壓稿 無視後捱張劍虹罵
女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然
女子氣促入院數日肺栓塞亡 裁死於自然
練高空拯救 消防10米高處墮地
練高空拯救 消防10米高處墮地
【Emily】飲茅台睇變臉騷 高球明星食盆菜 林健鋒話好受落
【Emily】飲茅台睇變臉騷 高球明星食盆菜 林健鋒話好受落
【Emily】港區人代開會 內媒圍訪霍啟剛
【Emily】港區人代開會 內媒圍訪霍啟剛
【Emily】海事處長退休前休假 未見公布
【Emily】海事處長退休前休假 未見公布
【Emily】火場救7貓 兩消防局獲PETA愛心獎
【Emily】火場救7貓 兩消防局獲PETA愛心獎
【Emily】七成受訪女性唔諗住生 勞聯倡增支援
【Emily】七成受訪女性唔諗住生 勞聯倡增支援
【Emily】海洋公園鱷魚新居 下周六起開放
【Emily】海洋公園鱷魚新居 下周六起開放