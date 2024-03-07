4警先後核對身分 查手帶看樣貌 掉包越柙案 兩犯囚24及30月

兩人認妨礙司法等4罪

兩名被告依次為陳樹華（38歲，廚師）及林景浩（26歲，侍應），同承認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，陳另承認各一項從合法覊留逃離罪及使用屬於他人的文件罪，林則另承認一項將文件轉讓給他人罪。

法官王詩麗判刑時透露，陳過往有7次案底，林則因襲擊罪被判監6星期。王官引述辯方求情時稱，陳因焦急找尋所涉毒品案閉路電視片段以證清白才犯下本案。林則獲知陳有黑社會背景，害怕被報復才答應交換身分。

王官判刑時指，兩被告共同犯案，當中涉及金額利益輸送，雖然林最終沒有獲得報酬，但兩人仍參與非法腐敗行為。王官斥兩人目無法紀，嚴重妨礙司法公正，若非警方在數天後拘捕涉販毒案的陳，陳便得以逃之夭夭，分別判陳監禁30個月，林監禁24個月。

識別手帶上書姓名

案發時，林正申請身分證，當時獲入境處發出一份附林照片的身分證明文件收據。案發於2023年4月10日，陳、林兩人各因販毒及襲擊罪，被解往西九龍裁判法院出庭，2人當時均戴着身分識別手帶，上面分別寫有兩人中文姓名及「M10」、「M4」代號。

下午近1時，警員為林辦理保釋手續，陳此時自稱林，並展示林獲發的保釋文件，涉案4名警員分別檢查手帶及發現完整無損，又比對陳的樣貌和林的身分證明收據上相片後，認為相似，最終讓陳離開。

陳要求掉包 允付兩萬元

離開18分鐘後警員發現

18分鐘後，有警員發現林仍在羈留倉，並要他出示身分證明文件，林稱已交給同倉犯人。同月13日，警方在油麻地拘捕陳。陳其後在警誡下稱，他與林交換手帶並調換身分，並承諾會給予2萬港元報酬。林則稱他同意陳的做法，並在陳離開羈留倉一分半鐘後，向警方稱在睡覺時遺失了手帶，而林也沒有收到報酬。

【案件編號：DCCC 612/23】