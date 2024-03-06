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港聞

港聞二

流水集會案 黎智英7人終極上訴6．24審

【明報專訊】2019年維園8．18「流水式集會」案，黎智英及李柱銘等7名民主派人士被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，判處緩刑或入獄。他們及後就組織非法集結罪上訴得直，定罪撤銷，另就參與集結罪維持原判申請上訴至終院。終院上月處理被告與律政司申請上訴，昨日頒下判辭。終院只就被告爭議《公安條例》在執行相稱性的議題批出上訴許可，排期6月24日正審上訴。

是次案件由常任法官的李義、霍兆剛及林文瀚處理。被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。

爭議公安例執行相稱性

律政司早前就「組織非法集結」罪提出終極上訴，遭即時駁回。判辭提到，律政司爭議「組織」定義，引用案例指組織者應是組織遊行路線的人，要求推翻上訴庭裁決，惟判辭認為律政司說法欠缺根據，須視乎案情判斷組織者，本案被告僅在遊行隊頭依照民陣計劃路線前行，遂拒絕發出上訴許可。

另一邊廂，被告爭議以「參與集結」罪拘控是否不合比例地干預表達和集會自由，在上訴庭已獲准上訴，終院亦批出許可。至於被告提出的其他上訴議題均被拒絕，其中被告爭議為了安全而疏散人群並不構成集結，惟終院認同原審裁定，集結具備犯罪意圖。被告方又指集結罪的刑罰嚴苛，制度層面不相稱，終院認為這說法沒基礎，法庭可判處緩刑，正如本案的3名被告。

【案件編號：FAMC24-9/23】

（反修例風暴）

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