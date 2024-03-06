林卓廷：下午聞「鄉頭吹大雞」，有劇本 就7．21案自辯 赴元朗為監察執法

明報記者

被告林卓廷（現年46歲）目前還押，昨為首日自辯。他供稱自小在元朗長大和讀書，提到與妻子「表白喺元朗」，引來笑聲。林確認曾任職廉署調查主任，其後當選北區區議員及立法會議員，關注保安議題。2019年反修例期間，林認為需反映民意以緩和局勢，並欲維持示威秩序，但遺憾做得不多，舉例稱曾在七一衝擊立法會事件調停，協助警方和示威者溝通。

「著黑衫挑釁 藤條fit兩下」

初未感嚴重 憂出事先去美孚

案發7月21日時為民陣港島遊行，林指出，事前有傳言稱穿黑衫者可能會被襲擊，但他較關注示威者號召遊行後到中聯辦引發激烈衝突，故無將傳言放在心上。他當日下午在灣仔和民主黨成員設街站，其間得知政府支持者在元朗部署，相片顯示有藤條及白衣人聚集。他遂聯絡時任元朗區議員黃偉賢，黃表示「鄉頭吹大雞，有個劇本嘅，唔係著黑色衫就打，如果著黑色衫再挑釁佢，就用藤條fit你兩下」，林雖然擔心出事，不過認為當時肢體衝突不罕見。

林晚飯後乘搭港鐵途中「個心硬係唔係好安穩」，形容回家「好似好衰仔」，擔憂中西區和元朗有事，於是先去美孚，又發帖提醒市民小心，嘗試敲響警號。當林從片段見到廚師被打，他致電黃偉賢表示出事，黃談及有黑社會從屯門前往元朗，其間林曾致電保安局長政治助理劉富生及託同事聯絡元朗警署，均不果。

稱聯絡保安局元朗警署不果

林稱從黃取得警民關係組鄧姓警長電話後，不客氣地向鄧投訴，有黑社會由黃昏起在元朗集結施襲，鄧稱有便衣警在場駐守。林要求警方驅散黑社會，保障市民安全，自言現在去元朗監察警方執法，指鄧對此表示猶豫，說「你真係要入嚟呀林生，使唔使呀？」鄧又承諾向上司轉達。

致電警長 對方覆有便衣駐守

林供稱，他欲以議員身分給壓力予警方，又提到過往被包圍曾獲警員保護解困。林強調當時考慮到若與白衣人相遇甚是危險，打算只留在站內敦促警方，亦會呼籲別人暫不要出站。他又不認為警隊無充足人手處理。案件今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）