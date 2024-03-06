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唐英年：發債非妖魔 滅赤靠改善經濟

【明報專訊】上月《財政預算案》提出未來5個財政年度按年發債950億至1350億元，全國政協常委、前財政司長唐英年昨日表示，若以發債填補短中期資金流屬可以接受，「發債不是妖魔」。至於本港需多久「滅赤」，唐認為基礎是搞好經濟，令樓市復蘇、企業和零售業收入增加，最終赤字會比預期少。

另一前財政司長曾俊華日前稱本港踏入結構性財赤，質疑發債做法。唐英年提到自己出任「財爺」時亦曾發債，當時很受歡迎，政府營運上有一定需要，故他不反對發債。

至於是否出現結構性財赤，唐認為即使撇除新冠疫情開支，過去數年政府經常開支的確大幅增加，又剛巧遇到樓市下行，賣地收入和稅收大減，在經常開支無法減少下，便需賺多點錢。他相信政府改善財政的最終基礎是改善經濟，才能有助減赤，舉例他任內實施「自由行」、推出稅務措施如取消遺產稅等，而現任財政司長亦有一系列建議。

另外，身兼西九文化區管理局董事局主席的唐英年表示，西九資金鏈於明年6月斷裂，要提前一年決定如何處理，因在預視一年後無法付款下，很多展覽合約都無法簽訂。唐說，很多人誤會西九提出在目前樓市較弱下賣地增加收入，會進一步推跌樓市，自言有多年經商經驗，又曾任財政司長，「會不會一次過推地？當然不會」，只需「切一小塊豆腐」般推售部分土地，足夠營運及員工出糧就可。

相關字詞﹕西九文化區 唐英年 赤字

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