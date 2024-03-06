打卡者眾 「若周圍皆翻新更勝Chubby Hearts」

大廈非處景區 料遊客難尋

市民梁小姐認為長寧大廈外牆由原本不起眼的顏色，變成畫有樹木、藍天及白鴿的外牆，感覺很舒服，但她不希望周圍大廈外牆均畫成森林，「會令它失去獨特性」。她續指，將大廈外牆畫成畫作並不便宜，而且本地其他大廈未必有如陸海天般的設計師擔任法團主席，相信難以仿效。對於大廈會否成為新的打卡點，她認為大廈並非位於旅遊景點，相信遊客難以尋找，又相信港人不會特意前來打卡。

經常路經大廈的黃太表示，以前未察覺大廈外牆已翻新，形容翻新後「幾得意」，很難得鬧市中有大廈外牆會畫上樹林。

法團主席：不擔心打卡釀滋擾

大廈業主立案法團主席陸海天昨日接受本報訪問時表示，很開心近月不少人經過都停下打卡，認為「作品被接受」，不擔心大量市民前來「打卡」會造成滋擾。