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港聞

港聞二

打卡者眾 「若周圍皆翻新更勝Chubby Hearts」

【明報專訊】「綠化」後的長寧大廈吸引不少市民「打卡」，昨日路經附近並留步打卡的高先生表示，很難得在「石屎森林」中見到綠化的藝術品，與高樓林立的市區形成強烈對比。他舉例，台灣高雄的衛武迷迷村由原先的老社區翻新成「大型書架」，變成打卡熱點，若長寧大廈周圍的大廈外牆及旁邊的垃圾收集站都可翻新成不同畫作，相信更勝早前展示的巨型紅心裝置「Chubby Hearts Hong Kong」，成為新的文化景點吸引遊客打卡。

大廈非處景區 料遊客難尋

市民梁小姐認為長寧大廈外牆由原本不起眼的顏色，變成畫有樹木、藍天及白鴿的外牆，感覺很舒服，但她不希望周圍大廈外牆均畫成森林，「會令它失去獨特性」。她續指，將大廈外牆畫成畫作並不便宜，而且本地其他大廈未必有如陸海天般的設計師擔任法團主席，相信難以仿效。對於大廈會否成為新的打卡點，她認為大廈並非位於旅遊景點，相信遊客難以尋找，又相信港人不會特意前來打卡。

經常路經大廈的黃太表示，以前未察覺大廈外牆已翻新，形容翻新後「幾得意」，很難得鬧市中有大廈外牆會畫上樹林。

法團主席：不擔心打卡釀滋擾

大廈業主立案法團主席陸海天昨日接受本報訪問時表示，很開心近月不少人經過都停下打卡，認為「作品被接受」，不擔心大量市民前來「打卡」會造成滋擾。

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