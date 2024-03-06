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港聞

港聞二

法團主席髹畫「翻」牆 舊樓石屎變森林

【明報專訊】近日路過太子始創中心附近，有否發現一幢大廈換上「新衣」？一街之隔的長寧大廈最近翻新，外牆由不起眼的灰綠色變成畫有樹木、藍天及白鴿的「石屎森林」。設計概念源於大廈業主立案法團主席陸海天，他說數年前收到屋宇署維修令，認為既須搭棚維修，「何不畫靚外牆呢」，遂「綠化」大廈。要說服業主困難重重，經過「洗樓」式游說，並表明親自在外牆作畫，陸憑着一句「我有信心做得到」，最終獲過半數業主投票同意，將外牆髹成「森林」。

「洗樓」游說 業主終過半同意

樓齡59年的長寧大廈位於太子水渠道，樓高14層，連地舖共107戶，1至6樓主要為商舖，7至14樓為住宅。要說服大多數業主接納方案困難重重，陸海天憶述有數名業主曾反對，除了因每戶需繳付約8萬元用作大廈維修及外牆畫畫費用，有人認為外牆設計過於花巧，更有人特意拍門要求沿用淨色外牆。他說，當時曾考慮以太子站的紫色為主調，再畫上其他畫作，但考慮到住戶接受程度，笑言森林是「最少人反對的建議」。

市建資助 原每戶8萬現料1.6萬

長寧大廈取得市建局「樓宇更新大行動2.0」資助，陸指原本每戶需繳付約8萬元，預計扣除資助後實際只需約1.6萬元，而外牆共27種顏色油漆得到油漆公司贊助，令整體工程開支節省約10萬元。油漆更有防潮功能，不怕因近日「回南天」導致外牆發霉滲水。

為親手畫牆 讀平安卡課程

為了親自作畫，陸海天報讀勞工處「平安卡」課程，長寧共兩幅外牆，其中面向西洋菜南街的外牆由陸作畫，歷時約3個月；面向水渠道的則由他起稿，再交油漆工上色，耗時約1個月。被問到外牆作畫的困難，他說不少單位冷氣散熱機擺放位置突出，導致棚架與外牆的可活動空間狹窄，且另需花約兩個月量度各戶窗戶大小及距離，確保畫作和設計圖無差別。

由找到屋宇署認可人士檢驗大廈至竣工耗時約一年，而設計草圖只需數日。陸說，外牆樹木是隨心作畫，未有特別參考樹木品種，牆上白鴿則因鄰近公園及垃圾房長期有大量白鴿。至於牆頂藍天，他說若當日藍天白雲，視覺上可融為一體。陸認為作品並非「牆畫」，而是在繪畫整幢大廈的結構，冀「每一戶都活在森林內」。

擬翻新大堂 續森林主題

58歲的陸海天1980年代已居於長寧大廈，1990年代開始從事展覽及商店設計，約10年前離開設計業，但未言休。他正計劃沿用森林作主題，重建大廈大堂，預計最快兩年後動工。陸說，香港有很多7層高舊樓，最想嘗試在被列為一級歷史建築的藍屋外牆畫畫。談到即將重建的彩虹邨，他希望政府考慮以活化代替重建或拆卸本港的舊樓，「長留彩虹」。

明報記者 黃廸暉

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