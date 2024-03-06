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港聞

港聞二

墮樓父疑欠債受困 攜子天台騎膊馬 男童仍危殆 母：已與事主分居，不知財况

【明報專訊】一對父子前晚於九龍城廣場墮樓，父親身亡，7歲兒子留院搶救，截至昨晚情况危殆。警方初步懷疑有人因受賭債所困，帶兒子到商場天台玩「騎膊馬」，趁機將兒子拋落樓，再一躍而下。案件列作企圖謀殺及自殺，由重案組調查。男童母親哽咽透露，兒子仍昏迷及發高燒，脾臟破裂、氣管受損。

男童母：事主昔沉迷賭博

男童母親沈女士昨午到伊利沙伯醫院兒科深切治療部，探望兒子時雙眼通紅，她稱「好多醫生輪流睇（兒子）」，目前暫未可再做手術，待觀察兩三日，有可能要轉送兒童醫院。沈說，事主過往沉迷到澳門賭博，「我就生氣、嬲，就走了」，已與事主分居一段時間；兒子仍跟爸爸住，自己常與兒子見面，多數關心兒子情况，少問事主的事，「我哋都唔啱（傾），我都唔問佢啲嘢，（只係）問小朋友啲事，其他我都唔過問」，不清楚事主債務情况，更從未聽聞事主駕的士為生。

九龍城警區刑事部總督察羅程瀚表示，據調查，58歲馬姓事主前晚8時半左右帶同7歲兒子到九龍城廣場天台停車場位置，先拋下其子，然後墮樓，保安約9時半發現報警。警方不排除有人因沉迷賭博債台高築，決定尋短。根據調查，死者生前曾任職運輸工及的士司機，其財政狀况及賭債金額未明。

鄰居：未聞有人上樓追債

父子居於九龍城衙前塱道一幢唐樓單位。有鄰居表示，事主在該處居住一段時間，少與他聊天接觸，僅知家中應無長者居住，也沒聽聞曾有人上門追債。另一鄰居辛先生亦說鄰里關係疏離，平日多見事主「耷低頭行」，「好似好神秘咁」，對事件感難過。

教育局回應稱對事件感難過，得悉學校已啟動危機處理小組跟進，包括安排學校社工及教育心理學家輔導並支援有需要的學生及家長。社署稱有關家庭並非社署社工跟進個案，署方十分關注事件並深感難過，已安排社工聯絡家屬及按其福利需要協助。

社工支援 社署籲遇困者求助

和諧之家表示，兒童是獨立個體，並非父母或國家財產，享有生存、發展和受保護權，父母及家人不應罔顧兒童生命。社署亦呼籲市民無論面對困難或壓力，都不應傷害子女，如自己或家人遇困，可向當區的綜合家庭服務中心、社工、或致電社署熱線2343 2255求助。

相關字詞﹕自殺 企圖謀殺

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