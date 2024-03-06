料影響立場案 譚得志煽動案上訴明判決

譚得志一方早前爭議，煽動罪應以煽動暴力為定罪門檻，以符合普通法原則及保障言論自由。律政司則指非暴力行為、如黑客攻擊亦可危害國安，政府有「強烈迫切的需要維護國安」。首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌和法官彭寶琴將於周四上午頒布判辭，預料就煽動罪的憲法爭議定奪。

本報向律政司查詢被控煽動罪的被告人數，律政司表示無備存相關數字。據本報統計，從2020年起至今年3月，共50人及4間公司被起訴煽動罪，涉及34宗案件（見表）。

2020年起50人控煽動 已結案者定罪率100%

除了「立場新聞」兩人被控串謀發布煽動刊物案已審結、《蘋果日報》6名前高層的串謀發布煽動刊物罪獲存檔法庭，以及一名涉於連登發帖的男子未答辯，其餘41名被告已被定罪和判刑。已結案者定罪率100%，其中14人被判囚一至兩年。

翻查資料，前「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐的案件原定去年11月裁決，後來改為就英國樞密院一宗煽動條例的上訴案陳辭。法官郭偉健認為樞密院案例有說服力，加上「快必案」牽涉相同爭議，將裁決押後至「快必案」上訴裁決的30天內。

【案件編號：CACC 62/22】

（反修例風暴）